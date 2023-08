Erster Test für Lamborghini LMDh (Hypercar) in Imola

Der brandneue Lamborghini SC63 war für zwei Testtage auf der Strecke in Imola unterwegs. Zuvor gab es den Shakedown in Vallelunga. Am Steuer saßen Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli und Daniil Kvyat.

In der Saison 2023 ist die Hypercar-Klasse der FIA WEC mit sieben Marken bereits richtig voll. 2024 werden noch mehr hinzustoßen - so wie Alpine, BMW und Lamborghini mit ihren Prototypen, die nach LMDh-Regeln gebaut wurden. Lamborghini hat mit seinem SC63 genannten Renner nun die erste Testfahrt absolviert. Diese fand über zwei Tage auf der Strecke in Imola statt. Dort ist im April 2024 übrigens erstmals auch ein WEC-Rennen angesetzt.

Die Arbeit im Cockpit teilten sich die Werksfahrer Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli und Daniil Kvyat, die in Imola zusammen rund 1.500 Kilometer abgespult haben. Beim Test wurde in viele Richtungen gearbeitet, beispielsweise auch am neuen V8-Motor oder am Einheitsgetriebe, das von Xtrac geliefert wird. Aber auch die Traktionskontrolle und das Sammeln von Aero-Daten standen im Fokus. Vor dem Test in Imola fand Anfang August bereits der Shakedown in Vallelunga statt.

Beim Motor handelt es sich um einen 3,8-Liter-Biturbo-V8. Die Leistung liegt bei den üblichen 500 kW (680 PS), die alle LMDh/LMH aufweisen - wobei es natürlich auch immer Anpassungen über die Balance of Performance (BoP) gibt. Der Lamborghini SC63 basiert auf dem LMP2-Chassis von Ligier. Eingesetzt wird der LMDh vom Team Iron Lynx.

«Es ist das erste Mal, dass wir bei einem so großen Projekt ganz von vorne beginnen», so Iron Lynx-Teamchef Andrea Piccini. «Es arbeiten viele Menschen zusammen und die erste Aufgabe besteht darin, die richtige Atmosphäre zu schaffen und ein Team aufzubauen. Seit wir das Auto letzte Woche in Vallelunga aus der Box gefahren haben, berichteten die Fahrer von einem durchweg positiven Gefühl. Bisher hatten wir keine größeren Probleme. Schritt für Schritt absolvieren wir längere Stints, lernen das Auto kennen und werden schneller.»

2024 werden zwei Lamborghini SC63 auflaufen. Ein Auto bestreitet die Saison der FIA WEC. Der zweite SC63 wird die Langstreckenrennen der amerikanischen IMSA-Serie absolvieren. Das genaue Renndebüt steht aber noch nicht final fest. Hier werden die Resultate der Testfahrten abgewartet.