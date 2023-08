Ärgerlich: WEC 2024 drei Überschneidungen mit IMSA

In den beiden vorläufigen Kalendern der Sportwagen-WM (FIA WEC) und der amerikanischen IMSA-Serie gibt es drei Terminkollisionen. Für Teams und auch viele andere im Hintergrund Agierende ist dies natürlich ein Problem.

Als Sportwagen-WM ist die FIA WEC die Krone im Langstrecken-Motorsport. Einen ähnlichen Stellenwert hat aber auch die amerikanische IMSA-Serie - nicht zuletzt deswegen, weil in beiden Meisterschaften die großen Prototypen antreten können. Diese sind bekanntlich in die technischen Klassen LMH und LMDh unterteilt. In der WEC fahren beide Klassen in der Top-Kategorie mit dem Namen Hypercar. In der IMSA heißt die Top-Klasse GTP. Dort sind aktuell aber nur Fahrzeuge nach LMDh-Bauart unterwegs.

Durch ihre internationale Signalwirkung haben beide Serien natürlich aber auch einen besonderen Stellenwert. Nicht nur in diesem Zusammenhang wäre es wichtig, dass die Kalender beider Meisterschaften aufeinander abgestimmt werden. Für 2024 ist dies aber nicht wirklich gelungen. Denn in den vorläufigen Kalendern können drei Überschneidungen festgestellt werden.

So fährt die WEC am 21. April 2024 ein 6h-Rennen in Imola und die IMSA ist am 20. April in Long Beach unterwegs. Am 11. Mai gibt es in der WEC das 6h Rennen in Spa-Francorchamps - wohingegen die IMSA am 12. Mai in Laguna Seca antritt. Dazu kommt: Am 14. Juli gastiert die WEC in Sao Paulo und die IMSA in Mosport. Beim Auftritt in Mosport ist jedoch die GTP-Klasse nicht am Start, sondern lediglich die LMP2 und die beiden GTD-Klassen. Für Teams, Fahrer, Hersteller und viele Andere sind diese Überschneidungen natürlich sehr ärgerlich.

Weitere Highlights im vorläufigen IMSA-Kalender 2024 sind die 24h Daytona am 25. bis 28. Januar, die 12h Sebring am 13. bis 16. März, die 6h Watkins Glen am 27. bis 30. Juni, die neuen 6h Indianapolis am 20. bis 22. September und das Petit Le Mans am 9. bis 12. Oktober 2024 (alle Daten ohne Gewähr). Diese fünf Rennen zählen zum Michelin Endurance Cup. Das ist eine Sonderwertung der IMSA für die fünf wichtigen Langstreckenrennen.