Wie könnte das Feld 2024 bei den Hypercars aussehen?

Über 20 Autos könnten in der kommenden Saison in der Hypercar-Klasse der FIA WEC fahren. Es dauert noch Monate, bis eine vorläufige Entrylist zur Verfügung steht, doch im Paddock wird natürlich gerne spekuliert.

Die 2021 eingeführte Hypercar-Klasse der FIA WEC boomt aktuell. Bei den 24 Stunden von Le Mans Mitte Juni waren 16 Autos am Start. Beim nächsten WEC-Rennen in Fuji werden zwölf Hypercars erwartet. In der Saison 2024 wird das Feld nochmals signifikant wachsen. SPEEDWEEK.com machte sich ein paar Gedanken, wie die Klasse im kommenden Jahr aussehen könnte.

Klar ist auf jeden Fall, dass Toyota, Ferrari, Porsche und Peugeot mit jeweils zwei Werkswagen weitermachen werden - alles Andere wäre eine große Überraschung. Es stellt sich die Frage, ob es am Peugeot 9X8 signifikante (auch optische) Updates geben wird. Spekulationen diesbezüglich gibt es seit geraumer Zeit.

Cadillac ist 2023 mit einem V-Series.R in Vollzeit in der WEC aktiv. In Le Mans waren sogar drei der amerikanischen LMDh unterwegs. Gut möglich, dass 2024 nicht nur ein - sondern zwei Autos die WEC in Vollzeit bestreiten werden.

Grundsätzlich dazustoßen werden 2024 die LMDh von Alpine, BMW und Lamborghini. Signatech wird zwei Alpine A424 aufbieten und das belgische Team WRT zwei BMW M Hybrid V8. Iron Lynx bringt wohl erstmal nur einen Lamborghini SC63 in Vollzeit in die WEC, wobei für das Highlight in Le Mans zwei Autos angedacht sind.

Das wären jetzt schon einmal 14 bis 16 Werks-Autos. Dazu kommen noch einige privat eingesetzte Renner. Proton Competition und Jota sind bereits 2023 mit jeweils einem Porsche 963 in der WEC aktiv. Denkbar, dass beide ihr Programm auf zwei Boliden aufstocken.

Mit eingerechnet werden sollte natürlich auch der Vanwall Vandervell 680. Das Auto hat 2023 das Debüt in der WEC gegeben. Bisher blieben die großen sportlichen Erfolge zwar aus, doch der Renner hat Potenzial. Fragezeichen stehen hinter dem Programm von Glickenhaus. Seit 2021 sind die 007 aus Amerika in der WEC unterwegs - in Le Mans jeweils sogar stets zwei Exemplare. Das Programm ist aber sehr kostspielig, um gegen die Werke bestehen zu können.

2024 auch mit in der WEC antreten möchte Isotta Fraschini. Das Tipo 6 LMH Competizione genannte Hypercar aus Italien wird derzeit intensiv ausgetestet. Ein bis zwei Entries wären im kommenden Jahr denkbar. Somit könnte das Feld in der Hypercar-Feld in der WEC 2024 aus dicke über 20 Fahrzeugen bestehen. Das verspricht einiges an Action und Unterhaltung.