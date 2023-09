Fünf Piloten saßen beim Test in Spa im BMW-Hypercar

Komplett in Schwarz: Der BMW M Hybrid V8 in Spa-Francorchamps

Neuzugang Robin Frijns, Maxime Martin, René Rast, Marco Wittmann und auch Nick Yelloly kamen beim Dreitagestest des BMW M Hybird V8 auf der Strecke in Spa-Francorchamps zum Einsatz.

Das belgische Team WRT war diese Woche mit dem BMW M Hybrid V8 auf der Strecke in Spa-Francorchamps zu Testzwecken unterwegs. Die Ausfahrt diente der Vorbereitung auf die Saison 2024. Dann werden zwei BMW in der Hypercar-Klasse der Sportwagen-Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen. Bislang war über den Test noch nicht viel bekannt. Jetzt ist aber klar, welche Piloten im nach LMDh-Regeln gebauten Prototypen Gas gegeben haben.

Dabei handelte es sich um Robin Frijns, Maxime Martin, René Rast, Marco Wittmann und Nick Yelloly. Der Niederländer Frijns ist gerade erst zum Werksfahrer-Kader von BMW gestoßen. «Ich lerne mit jeder Runde dazu», so Frijns. «In Spa-Francorchamps ist es sehr gut gelaufen. Wir haben deutliche Fortschritte mit dem Auto gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten Tests.» Werksfahrer-Kollege Yelloly ist aktuell M Hybrid V8-Stammfahrer in der amerikanischen IMSA-Serie. Dort treten bereits 2023 zwei BMW in der Top-Klasse an. Auch Marco Wittmann hat bereits Rennerfahrung mit dem Prototypen gesammelt, als er im Januar die 24h Daytona bestritt.

Das Programm des BMW M Hybrid V8 beim Test in Spa konzentrierte sich auf Optimierungen der Systeme und der Performance. Das Einsatzteam WRT befindet sich wie die meisten Fahrer noch in der Phase des Kennenlernens und Verstehens des komplexen Fahrzeugs. «Die drei Testtage sind sehr gut gelaufen», meinte Teamchef Vincent Vosse. «Wir haben erneut viel gelernt, was uns in der Vorbereitung auf die WEC-Saison 2024 weiter nach vorn bringt. Im Moment ist es einfach nur wichtig, so viele Kilometer wie möglich abzuspulen und unsere Hausaufgaben mit dem Fahrzeug, aber auch als Team zu machen. Das funktioniert gut.»

Das WEC-Renndebüt des BMW wird dann beim Saisonauftakt 2024 im März in Katar stattfinden. «Unsere Testarbeit mit dem BMW M Hybrid V8 für den WEC-Einstieg macht weiterhin sehr gute Fortschritte. Wir liegen voll im Plan», erklärte BMW-Motorsport-Boss Andreas Roos. «Uns kommt eindeutig zugute, dass wir das Fahrzeug parallel im Renneinsatz in der IMSA-Serie und hier in Europa im Testeinsatz haben. Von der doppelten Menge an Erfahrungen profitieren alle Seiten.»