6h Fuji: Toyota wieder Favorit bei Heimspiel in Japan

Bei den am Wochenende anstehenden 6h von Fuji tritt Toyota mit den beiden GR010 Hybrid an. Der Hersteller aus Japan hat 2023 alle Rennen außerhalb von Le Mans gewonnen. In Fuji ist man ebenfalls lange ungeschlagen.

Am kommenden Sonntag (10. September 2023) ist es soweit. Dann gibt es in der FIA WEC wieder Rennaction. Schauplatz des sechsten Saisonrennens ist die Strecke im japanischen Fuji - gleichbedeutend mit dem Heimspiel von Toyota. Im nahegelegenen Higashi-Fuji-Technikzentrum wird beispielsweise der Antriebsstrang für den GR010 Hybrid hergestellt. Toyota ist in Fuji der ganz große Favorit. Das zeigt schon die Statistik. Die Japaner haben vier der fünf abgelaufenen Saisonrennen gewonnen. Lediglich bei den 24h Le Mans stand Ferrari ganz oben auf dem Podium.

Dazu kommt: Auch in Fuji hat Toyota eine starke Statistik. Neunmal ist die WEC in Fuji seit 2012 angetreten - und achtmal jubelte Toyota. Lediglich 2015 war Porsche erfolgreich. «Jeder im Team freut sich auf unser Heimrennen und die Chance, vor unseren japanischen Fans sowie unseren Toyota-Kollegen und Partnern anzutreten», so Kamui Kobayashi, der sich einen GR010 mit Mike Conway und José María López teilt. «Unser Ziel ist es, unsere Siegesserie trotz der sehr engen Konkurrenz unter den Hypercars fortzusetzen. Es wird ein großer Kampf zwischen vielen Herstellern sein, und genau das wollen alle Fans sehen. Wir haben im letzten Rennen auf Ferraris Heimstadion in Monza gewonnen, daher bin ich mir sicher, dass sie an diesem Wochenende Revanche wollen.»

Im zweiten Toyota sitzen wie üblich Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley. Diese Trio führt die WEC-Tabelle derzeit an und will den nächsten Schritt in Richtung Titel machen. «Es ist großartig, zu unserem Heimrennen auf dem Fuji Speedway zu fahren, da wir in beiden Weltmeisterschaften an der Spitze stehen», meint Hartley. «Wir konzentrieren uns darauf, an diesem Wochenende mit einem starken Ergebnis unseren Vorsprung zu festigen. Wir haben in Monza gesehen, wie eng die Konkurrenz ist und wie ein kleiner Fehler hier oder da einen großen Einfluss auf das Ergebnis haben kann. Deshalb müssen wir in Bestform sein. Ich bin mir sicher, dass es ein weiterer großartiger Kampf wird, insbesondere mit Ferrari, die das ganze Jahr über sehr schnell aussahen.»

Insgesamt zwölf Hypercars treten in Fuji in der Top-Klasse an. Die vorläufige Entrylist hat die WEC an dieser Stelle hinterlegt.