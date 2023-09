6h Fuji: Toyota holt die Bestzeit im freien Training 08.09.2023 - 10:44 Von Oliver Müller

© LAT Sébastien Buemi im Toyota-Lager

Beim sechsten Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Fuji bestimmte Sébastien Buemi im freien Training am Freitag die Pace an der Spitze vor Markenkollege Kamui Kobayashi und einem privaten Porsche.