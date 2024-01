Toyota-Reservepilot Ritomo Miyata bekommt Sitzschale

Der Japaner Ritomo Miyata ist in der Saison 2024 Reservepilot von Toyota in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Nun reiste er zu Sitz von Toyota Gazoo Racing Europe, um sich mit dem GR010 Hybrid vertraut zu machen.

In der Saison 2024 gibt es eine Umbesetzung bei den Stammfahrern von Toyota in der FIA WEC. Die beiden GR010 Hybrid werden von Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley sowie von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries pilotiert, wobei der Niederländer de Vries den Argentinier José María López ersetzt. López wechselt in die LMGT3-Klasse und fährt dort einen Lexus RC F GT3.

Aber damit nicht genug: Denn auch der Reservepilot von Toyota ist für 2024 neu. Dabei handelt es sich um Ritomo Miyata. Der Japaner reiste nun nach Köln-Marsdorf (Sitz von Toyota Gazoo Racing Europe), um sich mit dem GR010 Hybrid vertraut zu machen. Dabei fand auch die übliche Erstellung der Sitzschale statt. Der GR010 Hybrid wurde bekanntlich in Köln-Marsdorf entwickelt, wobei der Antriebsstrang aber aus dem Technikzentrum in Higashi-Fuji (Japan) kommt.

Miyata war in seiner Karriere bislang hauptsächlich in Japan unterwegs. 2023 holte er den Titel in der Super GT-Serie und auch in der Super Formula. Das sind die beiden wichtigsten Rennserien im Land der aufgehenden Sonne. 2023 hatte er beim Rennen in Fuji aber auch schon sein WEC-Debüt gegeben, als er einen Ferrari 488 GTE Evo von Kessel Racing pilotiere und einen starken Eindruck hinterließ.

2024 bestreitet der 24-Jährige nun ein recht internationales Programm. Neben der Tätigkeit als Reservefahrer von Toyota in der WEC sitzt er auch im Oreca 07 von Cool Racing und startet in der LMP2-Klasse der European Le Mans Series (ELMS). Darüber hinaus wird er auch in der Formel 2 auflaufen. Auch beim 24h Rennen von Daytona ist Miyata mit dabei. Dort wird er den Lexus RC F GT3 von Vasser Sullivan Racing bewegen.

Japanische Piloten haben im WEC-Programm von Toyota große Tradition. Zu Beginn lag der Fokus auf Kazuki Nakajima. Später stieß dann Kamui Kobayashi zum Aufgebot hinzu. 2017 setzte Toyota bei zwei Läufen einen dritten Werkswagen ein, in welchem Yuji Kunimoto saß. Ab 2022 übernahm dann Ryo Hirakawa den Platz von Kazuki Nakajima. Mit Ritomo Miyata steht nun der nächste Japaner in den Startlöchern.