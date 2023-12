Ferrari verlängert mit Hypercar-Pilot James Calado

Der Brite zählt seit 2014 zum Kader von Ferrari. Zunächst fuhr er im GT-Auto. Seit 2023 sitzt er in der FIA WEC im 499P. Mit diesem Hypercar gewann James Calado 2023 die 24h Le Mans. Er bleibt weiterhin Werksfahrer.

Ferrari ist 2023 mit zwei 499P in die Hypercar-Klasse der FIA WEC eingestiegen. Im Juni gelang der ganz große Erfolg, als die Mythos-Marke mit dem Piloten-Trio Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi die 24 Stunden von Le Mans gewann. Auch 2024 werden wieder zwei Werks-499P in der WM mitfahren. Dazu kommt auch noch ein Privatwagen, den AF Corse einsetzt. Zum Fahreraufgebot im Werksteam wird auch wieder James Calado gehören. Ferrari hat den Vertrag mit dem Briten nun für mehrere Jahre verlängert.

«Ich bin stolz, den Vertrag verlängert zu haben. Ich habe einige unglaubliche Erfahrungen mit dem springenden Pferd gemacht und es ist außergewöhnlich, diesen Weg fortzusetzen. Mein Ziel für die Zukunft ist es, Hypercar-Weltmeister zu werden», erklärt Calado. Der Brite kam 2014 zu Ferrari. In den Jahren 2017, 2021 und 2022 holte er mit dem 488 GTE Evo den Titel in der GTE-Pro-Klasse der WEC. 2019 und 2021 gewann er die Klasse bei den 24h Le Mans. 2023 folgte dann mit dem 499P der Gesamtsieg beim Klassiker in Westfrankreich.

«In zehn Jahren in Maranello habe ich einige aufregende Zeiten erlebt. Ich denke zum Beispiel an das Jahr 2014, als ich den offiziellen Fahrervertrag unterschrieben habe. Ich war mit meiner Familie beim Abendessen und erhielt den Anruf, auf den ich wartete: Es war ein besonderer Abend für mich», so der 34-Jährige weiter. «Zwei Jahre später gab es dann den ersten Sieg auf dem Nürburgring. Eine weitere großartige, bleibende Erinnerung war der diesjährige Sieg in Le Mans - mein erster in der Gesamtwertung. Natürlich habe ich auch besondere Erinnerungen an die drei Titel der LMGTE Pro-Klasse.»

Bereits im November hatte Ferrari die Vertragsverlängerung mit Hypercar-Pilot Nicklas Nielsen verkündet. Antonio Fuoco und Alessandro Pier Guidi wurden für die beiden Werks-499P bestätigt, als die FIA WEC die Entrylist für 2024 herausgab. Zum Aufgebot 2023 zählten auch noch Miguel Molina und Antonio Giovinazzi. Es wäre eine Überraschung, wenn beide nicht auch 2024 im Werks-499P sitzen. Eine diesbezügliche offizielle Verkündung steht aber noch aus.