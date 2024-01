Das Isotta Fraschini-Hypercar erhält die Homologation 27.01.2024 - 06:26 Von Oliver Müller

© Isotta Fraschini Milano Der Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione beim Test

Die italienische Marke will 2024 mit dem Tipo 6 LMH Competizione in der Sportwagen-WM (FIA WEC) antreten und in der Hypercar-Klasse gegen die großen Werke bestehen. Nun folgte der nächste Meilenstein.