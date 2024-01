René Rast: «Die WM-Vorbereitung wird nun intensiv» 27.01.2024 - 06:13 Von Gerhard Kuntschik

© BMW René Rast

Der Deutsche startet in der Saison 2024 der Sportwagen-WM (FIA WEC) im BMW M Hybrid V8 in der Hypercar-Klasse. Im selben Modell nimmt Rast an diesem Wochenende auch an den 24h von Daytona teil.