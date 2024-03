Nach Katar: Wie steht es in Hypercar-Klasse der WEC?

Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor führen nach dem Sieg beim Saisonauftakt der Sportwagen-WM (FIA WEC) auch die Gesamtwertung an. Bei den Herstellern liegt Porsche vor Cadillac und Toyota.

Der Saisonauftakt 2024 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende auf der Strecke in Katar zu Ende und war ein großer Triumph für Porsche, die einen Dreifach-Sieg feiern konnten. Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor gewann das Rennen und führen somit auch die Fahrer-Wertung der WEC an. Das Trio hat 38 Punkte gesammelt. Aufgrund der Länge von 1812 Kilometern gab es beim Rennen in Katar bekanntlich anderthalbfache Punkte - und nicht die sonst üblichen 25 Zähler für den Sieg.

Rang zwei in der Tabelle belegen William Stevens, Callum Ilott und Norman Nato vom Hertz Team Jota mit 27 Punkten. Dahinter folgen Matt Campbell, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki, die im Werks-Porsche 963 nicht nur Dritte im Rennen wurden, sondern (durch Campbell) auch den Extra-Zähler für die Pole-Position abstaubten und somit auf 24 kommen.

Mit 18 Punkten geht Tabellenplatz vier an das Cadillac-Trio Earl Bamber, Alex Lynn und Sébastien Bourdais vor Robert Kubica, Robert Shwartzman und Yifei Ye, die im privaten AF Corse-Ferrari 499P auf 15 Zähler kommen. Die Top Sechs komplettieren die Toyota-Fahrer Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries.

In der Hersteller-Wertung wird nur das jeweils beste Auto pro Marke gezählt - wobei privat eingesetzte Fahrzeuge nicht punktberechtigt sind (diese haben eine eigene Wertung). Porsche führt die Hersteller-Wertung mit 39 Punkten an, Cadillac liegt mit 23 Zählern auf Platz zwei vor Toyota, die auf 18 Punkte kommen und Ferrari mit 15 Punkten. Alpine hat auf Rang fünf zwölf Zähler gesammelt.

In der angesprochenen Extra-Wertung für Hypercar-Teams liegt der Porsche #12 vom Hertz Team Jota mit 38 Punkten vorne. Es folgen der AF Corse-Ferrari #83 mit 27 Punkten und der Porsche #99 von Proton Competition mit 23 Punkten. Der nächste WEC-Lauf ist für den 21. April 2024 in Imola angesetzt.