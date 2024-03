Blick auf dem Stand in der LMGT3-Klasse der FIA WEC 09.03.2024 - 08:49 Von Oliver Müller

© Porsche Porsche 911 GT3 R LMGT3 von Manthey PureRxcing

Manthey PureRxcing führt die Tabelle der LMGT3-Kategorie nach dem Saisonauftakt in Katar an. Auf Platz zwei liegt das Heart of Racing Team. Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm und Klaus Bachler in Fahrerwertung vorne.