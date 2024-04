6h Spa: Vorläufige Entrylist für dritten FIA-WEC-Lauf

Die Sportwagen-WM hat eine erste vorläufige Startliste für das dritte Saisonrennen 2024 herausgegeben. Peugeot wird in beiden 9X8 mit nur zwei Piloten antreten. Auch in einem Jota-Porsche sitzen nur zwei Fahrer.

Der zweite Saisonlauf der FIA WEC ist Geschichte, in der Sportwagen-WM gehen die Blicke nun auf Lauf drei, der am 11. Mai 2024 auf der Strecke in Spa-Francorchamps stattfindet. Die WEC hat nun eine erste vorläufige Entrylist veröffentlicht - und die hat einige Änderungen im Vergleich zu Imola. Hauptgrund ist, dass am selben Wochenende auch die Formel E in Berlin fährt. Das bedeutet, dass einige WEC-Piloten nicht in Spa sein können, sondern eben im Elektro-Rennen in der deutschen Hauptstadt antreten.

Bestes Beispiel ist Peugeot: Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne fahren Formel E. Somit werden die beiden 9X8 in der WEC mit lediglich zwei Fahrern bestückt. Das sind Mikkel Jensen und Nico Müller in der #93 sowie Paul di Resta und Loic Duval in der #94. Normalerweise ist Müller in dieser Saison ebenfalls in der Formel E unterwegs. Er priorisiert aber die WEC. Sein Cockpit in der Formel E übernimmt in Berlin Kelvin van der Linde. Der Südafrikaner, der sonst in der WEC im Lexus RC F LMGT3 vom Akkodis ASP Team fährt, wird in Spa dann vom Japaner Ritomo Miyata vertreten.

Auch im Porsche 963 #12 vom Hertz Team Jota tritt in Spa-Francorchamps ein Duo an. William Stevens und Callum Ilott teilen sich das private Hypercar, da Norman Nato ebenfalls in Berlin weilt. Auch im Lamborghini SC63 gibt es eine Änderung wegen der Formel E, da Edoardo Mortara in Berlin antritt. Lamborghini setzt in Spa aber auf ein Trio und bietet Werksfahrer Andrea Caldarelli im Hypercar an der Seite von Mirko Bortolotti und Daniil Kvyat auf.

Im Alpine A424 #35 ist in der vorläufigen Startliste für Spa auch wieder Ferdinand Habsburg-Lothringen notiert. Der Österreicher musste Imola wegen einer Verletzung auslassen. Mal sehen, ob er in Spa tatsächlich dabei ist. In Imola vertrat ihn Jules Gounon an der Seite von Paul-Loup Chatin und Charles Milesi.

Eine weitere Änderung gibt es im Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 der Iron Dames in der LMGT3-Klasse. Hier wird in Spa-Francorchamps Rahel Frey zusammen mit Sarah Bovy und Michelle Gatting fahren. Sonst hat die Französin Doriane Pin diesen Platz inne. Sie ist aber aufgrund eines Events im Formelsport verhindert, soll bei den 24h Le Mans wohl aber wieder im Lamborghini auflaufen. An dieser Stelle hat die FIA WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.