Nach 24h Le Mans: So steht es in der Hypercar-Klasse

Das Porsche-Trio Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor führt die Gesamtwertung in der Sportwagen-WM (FIA WEC) auch nach den 24h Le Mans weiter an. Bei den Herstellern liegt Porsche vor Ferrari und Toyota.

Die 24 Stunden von Le Mans sind das alljährliche Highlight der Sportwagen-WM (FIA WEC). Auch in Bezug auf die Tabelle hat der Klassiker an der französischen Sarthe einen herausragenden Charakter, denn es werden doppelte WM-Punkte verteilt. Das sorgte dafür, dass das Klassement ein wenig durcheinander gewürfelt wurde. Der Sieg in Le Mans ging an den Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Dieses Trio kam auf WM-Rang fünf nach Le Mans und liegt mit 90 Punkten nun auf dem zweiten Platz der Tabelle.

Weiterhin führen Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor das Klassement an. Nach Platz zwei in Imola und in Spa sowie dem Sieg in Katar und zuletzt Platz vier in Le Mans haben die Porsche 963-Werkspiloten nun 99 Zähler auf dem Konto. Rang drei in der Fahrer-WM geht aktuell an das Toyota GR010 Hybrid-Duo Kamui Kobayashi und Nyck de Vries mit 82 Zählern. Sie hatten gemeinsam mit Mike Conway Lauf zwei in Imola gewonnen. Der Brite musste Le Mans aber verletzungsbedingt auslassen.

Vierte sind William Stevens und Callum Ilott, die einen privaten Porsche 963 vom Hertz Team Jota pilotieren. Sie waren in Spa als Duo (ohne Norman Nato) unterwegs und konnten das Rennen in Belgien auch gewinnen. Stevens/Ilott kommen aktuell auf 60 Zähler. Auf Platz fünf folgt dann die Crew des zweiten Werks-Porsche Matt Campbell, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki, die 56 Zähler gesammelt haben.

In der Hersteller-Wertung wird nur das jeweils beste Auto pro Marke gezählt - wobei privat eingesetzte Fahrzeuge nicht punktberechtigt sind (diese haben eine eigene Wertung). Porsche führt die Hersteller-Wertung mit 108 Punkten an, Ferrari liegt mit 99 Zählern auf Platz zwei vor Toyota, die auf 96 Punkte kommen, und Alpine mit 23 Punkten. BMW hat auf Rang fünf 21 Zähler gesammelt.

In der angesprochenen Extra-Wertung für Hypercar-Teams liegt der Porsche #12 vom Hertz Team Jota mit 128 Punkten vorne. Es folgen der Porsche #99 von Proton Competition mit 71 Punkten und der AF Corse-Ferrari #83 mit 67 Punkten. Der nächste WEC-Lauf steht am 14. Juli 2024 an. Dann ist Interlagos in Brasilien Schauplatz des fünften Saisonrennens.