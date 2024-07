6h Sao Paulo: Ferrari erhält zusätzliche 17 Kilogramm 09.07.2024 - 07:18 Von Oliver Müller

© LAT Der Ferrari 499P

Über die BoP sollen die Fahrzeuge in der WEC auf ein Rundenzeiten-Niveau gebracht werden. Für das Rennen in Sao Paulo werden die Autos etwas schwerer. Der Ferrari 499P ist am stärksten betroffen.