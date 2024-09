Weiterhin Spannung in Hersteller-Wertung der FIA WEC

Porsche führt die Hersteller-WM der WEC vor dem Finale knapp an. Toyota liegt auf Platz zwei. Theoretisch könnte sich auch Le-Mans-Sieger Ferrari noch die Krone aufsetzen. Alle anderen Marken haben keine Chance mehr.

In der FIA WEC sind nun bereits sieben von acht Saisonrennen 2024 absolviert. Die Rennen boten einiges an Spannung und es gab viele unterschiedliche Sieger. Mit Ferrari, Porsche und Toyota konnten bislang drei Marken triumphieren. Somit ist auch die Titelentscheidung in der Hersteller-WM der Hypercars noch offen. In der Fahrer-WM deutet hingegen vieles auf einen Titel von Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor hin. Das Porsche-Trio hat vor dem Finale in Bahrain (2. November 2024) einen großen Vorsprung und beste Chancen auf die WM-Krone. In der LMGT3-Klasse sind hingeben schon beide Titel zugunsten von Porsche vorzeitig entschieden.

Auch in der angesprochenen Hersteller-WM der Hypercar-Klasse sieht es gut für Porsche aus. Die Marke aus Schwaben hat 161 Punkte gesammelt. Toyota liegt aktuell auf Platz zwei mit 151 Punkten. Dritter ist Ferrari mit 134 Punkten. Beim Saisonfinale in Bahrain können noch maximal 39 Punkte geholt verteilt (einer für die Pole-Position und 38 für den Laufsieg). Somit ist die Titelentscheidung tatsächlich noch recht offen.

Porsche wäre demnach Favorit, Toyota ist dicht auf den Fersen und Ferrari hat mit 27 Punkten Rückstand zumindest noch theoretische Außenseiterchancen. Alle anderen Marken sind raus aus der Titelentscheidung. Alpine liegt mit 52 Zählern auf Platz vier, BMW hat auf Platz fünf 49 Punkte vor Peugeot mit 34 Punkten. Cadillac (30) und Lamborghini (11) folgen dahinter.