8h Bahrain: Bestzeit für Peugeot im dritten Training

Jean-Eric Vergne lag im dritten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Bahrain an der Spitze des Feldes. In den Top Fünf platzierten sich auch die Hypercars von Ferrari, Lamborghini und Alpine.

Das Saisonfinale 2024 der FIA WEC in Bahrain ist in vollem Gange. Am Freitagmittag fand das dritte freie Training statt - und Peugeot lag an der Spitze des Feldes. Bereits im ersten freien Training stand ein 9X8 ganz oben im Tableau. Im dritten Training war es nun der Peugeot mit der Startnummer #93 von Mikkel Jensen, Nico Müller und Jean-Eric Vergne, wobei Letztgenannter mit 1:49,443 Minuten die schnellste Runde drehte. Was die Zeit Wert ist, wird erst die Qualifikation zeigen.Im zweiten freien Training am Donnerstag waren die Hypercars aber schon im niedrigen 1:48er Bereich unterwegs.

Rang zwei im dritten Training ging an den privaten (gelben) Ferrari 499P von Robert Kubica, Robert Shwartzman und Yifei Ye, die 0,219 Sekunden zurücklagen. Dritte wurden Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat und Edoardo Mortara im Lamborghini SC63 mit einem Rückstand von 0,571 Sekunden vor dem zweiten Peugeot von Paul di Resta, Loic Duval und Stoffel Vandoorne, denen 0,585 Sekunden auf den Schwesterwagen fehlte.

Der Alpine A424 von Charles Milesi, Mick Schumacher und Matthieu Vaxiviere komplettierte die Top Fünf der Session. In der LMGT3-Klasse lag der Porsche 911 GT3 R LMGT3 von Manthey PureRxcing mit Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm und Klaus Bachler im dritten Training an der Spitze. Malykhin schaffte eine Zeit von 2:03,987 Minuten. In Bahrain gehen die Blicke nun auf die Qualifikation und die direkt daran anschließende Hyperpole, die beide heute Nachmittag ausgetragen werden. Das 8h Rennen findet dann am morgigen Samstag (2. November 2024) statt.