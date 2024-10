8h Bahrain: Peugeot im ersten freien Training vorne

Paul di Resta war im Peugeot 9X8 im ersten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) beim Saisonfinale 2024 auf der Strecke in Bahrain nicht zu schlagen. Auch Porsche und Ferrari fahren mit einem Auto in die Top Drei.

Das Saisonfinale 2024 der FIA WEC ist eröffnet. Auf der Strecke in Bahrain fand am Donnerstagmittag bereits das erste freie Training statt - und da markierte Paul di Resta im Peugeot 9X8 die Bestzeit. Der Schotte, der sich das Auto mit Loic Duval und Stoffel Vandoorne teilt, umrundete die 5,412 Kilometer lange Strecke in exakt 1:50,837 Minuten. Platz eins für Peugeot kommt nicht wirklich überraschend. Die Franzosen sind vor dem Rennwochenende bei der Einstufung über die Balance of Performance (BoP) ganz gut weggekommen.

Mit einem Rückstand von lediglich 0,049 Sekunden ging Platz zwei der Session an den Porsche 963 von Matt Campbell, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki. Dahinter folgte der Ferrari 499P von Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi mit 0,204 Sekunden Rückstand auf Rang drei. Somit befanden sich Fahrzeuge von drei verschiedenen Marken in den Top Drei.

Vierter wurde der zweite Peugeot von Mikkel Jensen, Nico Müller und Jean-Eric Vergne, die 0,215 Sekunden zurücklagen. Die Tabellenführer Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor beendeten das erste Training auf Rang fünf. Insgesamt gab es in der Session keine wirklich großen Zwischenfälle. In der LMGT3-Klasse lag der Lexus RC F LMGT3 von Arnold Robin, Conrad Laursen und Kelvin van der Linde mit einer Zeit von 2:02,079 Minuten an der Spitze. Am Donnerstag folgt auch noch das zweite freie Training der FIA WEC in Bahrain.