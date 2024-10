Phil Hanson fährt 2025 im privaten Ferrari-Hypercar

Der Brite wurde als erster Pilot für die Saison 2025 der FIA WEC im von AF Corse privat eingesetzten Ferrari 499P verpflichtet. Noch ist unklar, wer sich das Steuer des Hypercars mit Phil Hanson teilen wird.

Am kommenden Samstag (2. November 2024) steigt das Saisonfinale der FIA WEC auf der Strecke in Bahrain. Überall gehen die Blicke aber auch schon auf die Saison 2025. Dann will Ferrari weiterhin einen dritten 499P in der Hypercar-Klasse sehen. Das Auto ist bereits 2024 im WEC-Einsatz - und an seiner markant gelben Farbe gut zu erkennen. Nun wurde bereits ein Pilot für das privat von AF Corse eingesetzte Auto für 2025 verkündet.

Dabei handelt es sich um Phil Hanson. Der Brite hat bereits Hypercar-Erfahrung. 2024 pilotiert er einen Porsche 963 vom Hertz Team Jota in der FIA WEC. Nun folgt also der Wechsel in Richtung Italien. Hanson wurde 1999 geboren und hat bereits diverse Titel im LMP2 und LMP3 eingefahren. Er wird den Ferrari 499P bereits am kommenden Sonntag (3. November 2024) kennenlernen. Dann steht in Bahrain der Rookie-Test der WEC an und Hanson wird den gelben Ferrari steuern.

Derzeit noch unklar ist, wer 2025 seine Teamkollegen werden. 2024 sitzen Robert Kubica, Robert Shwartzman und Yifei Ye im gelben 499P. Shwartzman wird wohl ins IndyCar-Lager gehen. Ob Kubica weiter im Ferrari sitzen wird, steht noch nicht fest. Dasselbe gilt auch für den Chinesen Ye, obwohl dessen Verbleib wohl als recht wahrscheinlich gilt. Fest steht auf jeden Fall, dass in den beiden Werks-499P weiterhin Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen sowie Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi antreten werden.