Toyota behält für 2025 alle sechs Piloten in FIA WEC

Konstanz bei Toyota: Der japanische Hersteller hat die sechs Piloten bekanntgegeben, die in der Saison 2025 mit den beiden GR010 Hybrid in der FIA WEC antreten werden. Dabei handelt es sich um Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries, Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley. Alle Sechs waren bereits in der Saison 2024 Stammfahrer.

Auch die Aufteilung auf die beiden GR010 Hybrid bleibt im Vergleich zu 2024 unverändert. So teilen sich Conway/Kobayashi/de Vries den Toyota mit der Startnummer #7. Kobayashi/de Vries belegten 2024 Platz drei der Fahrerwertung. (Conway musste ein Rennen verletzungsbedingt aussetzen.) «Ich freue mich natürlich, 2025 mit Toyota Gazoo Racing im Auto Nr. 7 weiterzumachen. Es ist mir eine Freude, seit zehn Jahren bei diesem Team zu sein - und ich fühle mich wirklich als Teil der Familie. Es war ein interessantes Jahr für uns. Aber ich denke, wir haben als Autocrew gut zusammengepasst und haben viel Spaß zusammen, mit starkem Teamgeist. Ich kann es kaum erwarten, dass 2025 losgeht.»

Den Toyota mit der #8 teilen sich Buemi/Hirakawa/Hartley. In dieser Konstellation haben sie bereits zwei WM-Titel und einen Sieg bei den 24h Le Mans geholt. Der Schweizer Buemi zählt bereits seit 2012 zum Kader von Toyota. «Dieses Team ist ein wichtiger Teil meiner Familie. Ich bin mit Toyota aufgewachsen, denn meine Familie ist seit über 50 Jahren Toyota-Händler. Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind auf dem Genfer Autosalon neben dem GT-One fotografiert wurde. Es ist großartig, seit der ersten Saison 2012 zum Team zu gehören und in dieser Zeit viele gute Ergebnisse erzielt zu haben.»