So soll das Hypercar von Genesis für die WEC aussehen

Die koreanische Marke Genesis will zur Saison 2026 in die Hypercar-Klasse der WEC einsteigen. Nun wurde ein erster Ausblick auf den GMR-001 gegeben. Am Steuer sollen André Lotterer und Luís Felipe (Pipo) Derani sitzen.

Die FIA WEC boomt weiter. 2025 fahren in der Hypercar-Klasse Fahrzeuge von acht Marken um die Gesamtsiege. 2026 will auch Hyundai mitmischen - und zwar über die konzerneigene Luxusmarke Genesis. Nun wurde ein erster Ausblick auf den GMR-001 genannten Boliden gegeben, mit dem Genesis 2026 in der WEC antreten möchte. Die Basis des Autos soll von Oreca stammen. Die Chassis-Schmiede aus Südfrankreich arbeitet in Bezug auf die LMDh-Prototypen bekanntlich auch mit Acura und Alpine zusammen.

Passenderweise wird die strategische Basis vom neuen Werks-Team «Genesis Magma Racing» direkt am Circuit Paul Ricard in Le Castellet installiert - sprich nur wenige Meter vom Oreca-Hauptquartier in Signes entfernt. «Der offizielle Start von Genesis Magma Racing ist ein bedeutendes Ereignis für uns», so Cyril Abiteboul (Präsident der Hyundai Motorsport GmbH und neuer Teamchef von Genesis Magma Racing). «Als Rückgrat der weltweiten Motorsportaktivitäten der Hyundai Motor Group spielt Hyundai Motorsport eine zentrale Rolle in diesem neuen ehrgeizigen Programm. Gleichzeitig erweitern wir mit Genesis Magma Racing und dem Einsatz in einigen der anspruchsvollsten Rennserien unser Know-how im Rennstrecken-Motorsport.»

2025 soll der GMR-001 durchentwickelt werden. Dafür wurden bereits zwei Piloten verpflichtet: André Lotterer und Luís Felipe (Pipo) Derani, die natürlich auch Simulator-Tests absolvieren werden. Beide sollen 2026 dann auch in der WEC zum Einsatz kommen. Derani war zuletzt im Cadillac unterwegs. Der Deutsche Lotterer wurde 2024 Weltmeister in der WEC mit Porsche.

«Ich bin überglücklich und dankbar, Teil des neuen Teams bei Genesis zu sein», meint Lotterer. «Nach dem Titelgewinn in der WEC in der abgelaufenen Saison ist dies die perfekte Gelegenheit für mich, meine Erfahrung, Leidenschaft und Motivation in ein neues Projekt mit einem sehr ehrgeizigen Team einzubringen. Ich freue mich darauf, dass es endlich losgeht und von Beginn an Teil dieses Projektes zu sein.»

Große technische Details zum GMR-001 sind noch nicht bekannt. Wie gesagt, Chassis-Partner ist Oreca und das Hybridsystem kommt (wie bei allen LMDh) von Bosch. Die Reifen wird Michelin liefern. «Der Einstieg in den Motorsport ist für Genesis eine natürliche Entwicklung», so Luc Donckerwolke (Chief Creative Officer von Genesis). «Wir wollen die Grenzen unserer Marke erweitern. Der Motorsport ermöglicht es uns, den Geist von Hyperspeed - der unsere Arbeit vorantreibt - auf eine Art und Weise zu vermitteln, die perfekt mit unseren Kernwerten übereinstimmt: kühn, fortschrittlich und unverwechselbar koreanisch.»

Um das neue Rennteam sozusagen anlernen zu können, hat sich Genesis für 2025 mit dem französischen Rennstall IDEC Sport zusammengetan, die praktischerweise auch in der Nähe der Rennstrecke von Le Castellet ihren Sitz haben. So wird 2025 ein LMP2 in der European Le Mans Series (ELMS) eingesetzt. Diesen werden der ehemalige F1-Pilot Logan Sargeant, Jamie Chadwick und Mathys Jaubert pilotieren.

Nach der Saison 2026 in der FIA WEC soll das Projekt mit dem Genesis GMR-001 im Jahre 2027 zusätzlich auch noch auf die IMSA-Serie erweitert werden.