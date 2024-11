Welche Piloten sind 2025 schon im Hypercar bestätigt?

Peugeot tritt 2025 wieder mit zwei 9X8 in der WEC an

In der Saison 2025 fahren 18 Hypercars der acht Marken Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche und Toyota in der Sportwagen-WM (FIA WEC). In jedes Auto wurde schon mindestens ein Fahrer gesetzt.

Am 28. Februar beginnt in Katar die Saison 2025 in der FIA WEC. Dann sollen wieder 36 Autos um die Wette fahren. Die Spitze bilden 18 Hypercars. Die über 700 PS starken Prototypen werden wieder die Gesamtsiege unter sich ausmachen. Neu für 2025 ist die Reglung, dass pro Fahrzeugmodell mindestens zwei Exemplare aufgeboten werden müssen. Noch bis 2024 konnten die Hersteller mit nur einem Auto aufkreuzen. Die 18 Hypercars verteilen sich 2025 auf jeweils zwei Autos von Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Peugeot und Toyota. Vom Porsche 963 und vom Ferrari 499P wird es sogar drei Exemplare geben - wobei das jeweils dritte Auto von einem privaten Team betreut wird.

Spannend ist auch der Blick auf die bislang bestätigten Piloten. Aston Martin hat bisher Harry Tincknell und Alex Riberas nominiert. Tincknell saß 2024 noch im privaten Porsche von Proton Competition. Er ist zudem schon einige Zeit für Multimatic im Einsatz. Die kanadische Firma Multimatic ist einer der technischen Partner von Aston Martin im Valkyrie-Projekt. Riberas war zuletzt für das amerikanische Team The Heart of Racing unterwegs - und die sind 2025 bekanntlich das WEC-Einsatzteam des Valkyrie, was man schon an der Team-Bezeichnung Aston Martin THOR (steht für The Heart of Racing) Team ablesen kann.

Bei Alpine wurden bislang Paul-Loup Chatin und Charles Milesi nominiert. Beide waren bereits 2024 im A424 am Start. Spannend aus deutschsprachiger Sicht ist sicherlich, ob Mick Schumacher auch 2025 bei den Franzosen in der WEC antreten wird. BMW hat bislang Dries Vanthoor und René Rast nominiert. Bei Cadillac stehen Earl Bamber und Alex Lynn in der vorläufigen Entrylist. Beide saßen schon 2024 im amerikanischen Hypercar. Cadillac hat aber bereits auch William Stevens, Norman Nato, Jenson Button und Sébastien Bourdais als Piloten für die WEC bekanntgegeben.

Auch bei Ferrari ist die Piloten-Frage klar. Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen sowie Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi sitzen wie schon 2023 und 2024 in den beiden Werks-499P. Im privaten 499P von AF Corse fahren Robert Kubica, Yifei Ye und Philip Hanson. Hanson ersetzt somit Robert Shwartzman, der 2025 im IndyCar erfolgreich sein möchte.

Peugeot hat bislang Stoffel Vandoorne und Jean-Eric Vergne nominiert. Schon im Sommer wurde zudem bekannt, dass auch der junge Däne Malthe Jakobsen 2025 im 9X8 Rennen bestreiten soll. Porsche setzt 2025 in den beiden Werks-963 zunächst einmal auf Fahrer-Duo. Das sind Julien Andlauer und Michael Christensen sowie Kévin Estre und Laurens Vanthoor. Diese wurden gegenüber der WEC auch bereits nominiert. Bei ausgewählten Langstreckenrennen sollen dann noch Matt Campbell und Mathieu Jaminet hinzukommen.

Im privaten 963 von Proton Competition ist bislang lediglich Neel Jani nominiert. Der Schweizer saß bereits 2024 im Auto. Toyota setzt ebenfalls auf Konstanz und hat mit Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries sowie Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley dieselben sechs Fahrer bestätigt, die schon 2024 im GR010 Hybrid saßen. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.