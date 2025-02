Cadillac bestätigt Fahrer-Trios für die FIA WEC 2025 12.02.2025 - 10:38 Von Oliver Müller

© Cadillac So sieht der Cadillac V-Series.R 2025 in der WEC aus

Will Stevens, Jenson Button, Norman Nato, Earl Bamber, Alex Lynn und Sébastien Bourdais standen bereits seit geraumer Zeit als Piloten für Cadillac in der WEC 2025 fest. In dieser Kombination treten sie in den Rennen an.