Rote Göttin: Ferrari zeigt 499P für 2025 in FIA WEC

Die Farben Rot und Gelb bestimmen weiterhin das Aussehen der beiden Werks-Ferrari 499P für die Saison 2025 in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Das Rot ist jedoch etwas dunkler als im Vorjahr. Die Fahrer-Trios bleiben gleich.

In der Saison 2025 der Sportwagen-WM (FIA WEC) startet Ferrari erneut mit zwei Werkswagen. Die Marke aus Maranello hat nun das Aussehen der beiden Werks-499P gezeigt. Wie bereits 2023 und 2024 (und wie es sich für einen Ferrari gehört) bestimmt die Farbe Rot. Das Rot im Jahre 2025 ist jedoch etwas dunkler als zuvor. Ergänzt wird das Rot durch Gelb - den genauen Farbton nennt Ferrari «Giallo Modena».

Auch das Design hat sich etwas geändert. So gibt es zwar weiterhin den gelben Diagonalstreifen auf dem 499P - aber anders als in der letzten Saison erstreckt sich dieser jetzt über die Seitenkästen statt über den unteren Teil der Seite. Das Aussehen der beiden 499P ist weiterhin eine Hommage an die Geschichte von Ferrari und soll auch an den 312 PB erinnern. Der 312 PB ist sozusagen der Vorgänger des 499P und stammt aus dem Jahre 1973. Damals trat Ferrari letztmals werksseitig im Prototypensport an. Das war genau 50 Jahre vor dem Debüt des 499P im Jahre 2023.

Nichts neues gibt es im Cockpit. Weiterhin fahren Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen den 499P mit der Startnummer #50. Im Schwesterauto mit der #51 sitzen Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi. Beide Crews konnten jeweils einmal die 24h von Le Mans gewinnen: Pier Guidi/Calado/Giovinazzi im Jahre 2023 und Fuoco/Molina/Nielsen 2024.

«2025 sind wir im dritten Jahr in Folge in der Topklasse der FIA WEC und wollen auf all den starken Ergebnissen aufbauen, die wir bisher erzielt haben - vor allem noch konstanter werden», so Antonello Coletta (Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti). «In den vergangenen Saisons erlebten wir Höhen und Tiefen. Ich hoffe, dass wir in der Saison 2025 im Kampf um den Weltmeistertitel ganz vorne mit dabei sein können.» Ob das gelingt zeigt sich ab dem 28. Februar. Dann startet in Katar die Saison 2025 der FIA WEC.