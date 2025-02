Drei Ferrari vorn in dritter Session bei WEC in Katar

Ferrari dominierte ganz klar das Geschehen im dritten freien Training beim Saisonauftakt 2025 der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Katar. Antonio Fuoco fuhr die Bestzeit. McLaren lag erneut in der LMGT3-Klasse an der Spitze.

Beim ersten Rennwochenende 2025 der FIA WEC sind die freien Trainings nun beendet. Am Donnerstagmorgen fand auf der 5,418 Kilometer langen Strecke in Katar die dritte Session statt - und da machte vor allem Ferrari die Pace an der Spitze des Feldes. Alle drei 499P belegten die ersten drei Positionen. Die Bestzeit ging an das Werksauto von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Die schnellste Runde drehte Fuoco mit 1:39,484 Minuten. Das war die bislang schnellste Runde des Rennwochenendes. Im «Prologue» genannten Vorsaisontest wurde vor ein paar Tagen aber schon 1:38,971 Minuten gefahren.

Mit einem Rückstand von knappen 0,081 Sekunden ging Platz zwei an den zweiten Werks-499P von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi. Der private (gelbe) 499P von AF Corse belegte die dritte Position. Dieses Auto wird von Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye gefahren - und lag final 0,406 Sekunden zurück.

Weiter einen guten Eindruck hinterlassen in Katar die Cadillac. Das dritte freie Training beendeten die beiden V-Series.R auf den Positionen vier und fünf. Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jenson Button hatten 0,533 Sekunden Rückstand. Ihren Teamkollegen Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens fehlten 0,943 Sekunden auf die Spitze.

Die Top sieben rundeten die beiden Peugeot 9X8 (Jensen/di Resta/Vergne vor Duval/Jakobsen/Vandoorne) ab. In der LMGT3-Klasse lag der McLaren 720S LMGT3 Evo von Sean Gelael, Darren Leung und Marino Sato (United Autosports) mit 1:54,569 Minuten an der Spitze. Bei der WEC in Katar folgt nun die Qualifikation. Dazu springen die Ampeln gegen 15:00 Uhr (MEZ) auf Grün.