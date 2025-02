Cadillac mit Tagesbestzeit beim WEC-Auftakt in Katar 26.02.2025 - 16:52 Von Oliver Müller

© LAT Der Cadillac V-Series.R von Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens

Am ersten Trainingstag der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Katar machte Cadillac die Pace an der Spitze des Feldes. Drei Marken in der zweiten Session in den Top Fünf. McLaren in der LMGT3-Klasse vorne.