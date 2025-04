Yannick Dalmas als Grand Marshal der 24h Le Mans 2025

Der Franzose darf das Feld der diesjährigen Ausgabe der 24 Stunden Le Mans in der Einführungsrunde um die Strecke führen. Sein Landsmann François Perrodo bekommt zudem die Spirit of Le Mans-Trophäe verliehen.

Große Ehre für Yannick Dalmas: Der Franzose wurde vom Le Mans-Ausrichter ACO (Automobile Club de l’Ouest) zum «Grand Marshal» der 24h Le Mans 2025 ernannt. Dalmas ist seit Jahren fest mit dem Klassiker an der französischen Sarthe verbunden. Insgesamt viermal konnte er das Rennen gewinnen - und das auf vier verschiedenen Fabrikaten. Im Jahre 1992 im Peugeot 905, im Jahre 1994 im Dauer-Porsche 962, 1995 im McLaren F1 GTR und 1999 im BMW V12 LMR.

Der Ehrentitel Grand Marshal wird in Le Mans seit einigen Jahren vergeben. 2024 war Kazuki Nakajima ernannt worden. Auch andere motorsportliche Größen wie Tom Kristensen, Jacky Ickx oder Hurley Haywood waren schon Grand Marshal in Le Mans. Eine der Aufgaben ist es beispielsweise, das Feld im Führungsfahrzeug durch die Einführungsrunde zu begleiten. Für Dalmas sollte das ein Leichtes sein, denn seit langer Zeit hat er sich einen Namen als Fahrer des Safety-Cars in der FIA WEC gemacht.

Neben dem Posten des Grand Marshal verleiht der ACO stets auch noch eine weitere wichtige Auszeichnung: Die Spirit of Le Mans-Trophäe. Diese geht 2025 an François Perrodo. Er ist seit vielen Jahren als Gentleman-Pilot im Motorsport unterwegs. 2025 wird er die 24h Le Mans beispielsweise in der LMP2-Klasse bestreiten.

«Wir freuen uns, Yannick Dalmas und François Perrodo bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans ehren zu dürfen», erklärt Pierre Fillon (Präsident des Automobile Club de l'Ouest). «Yannick Dalmas ist eine Langstreckenlegende, der Le Mans viermal für vier verschiedene Hersteller gewonnen hat. Seine Erfolgsbilanz und sein anhaltendes Engagement machten ihn in diesem Jahr zum idealen Kandidaten für den Posten des Grand Marshal. François Perrodo verkörpert den Geist von Le Mans perfekt. Als Amateur-Champion strahlt er Begeisterung aus. Sein Engagement ist eine echte Stärke in dieser Disziplin. Wir sind stolz, ihren Beitrag zum Langstreckenrennsport in diesem Jahr zu würdigen.»