Nächster Schritt für Genesis: LMP2-Einsatz in ELMS

So soll der Oreca 07 von IDEC Sport 2025 in der ELMS aussehen

2026 will die Hyundai-Tochter Genesis in die Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) einsteigen. Um dafür üben zu können, ist Genesis 2025 in ein LMP2-Projekt in der European Le Mans Series involviert.

Die FIA WEC boomt weiter. 2025 fahren in der Hypercar-Klasse Fahrzeuge von acht Marken um die Gesamtsiege. 2026 will auch Hyundai mitmischen - und zwar über die konzerneigene Luxusmarke Genesis. Zusammen mit Oreca wird aktuell ein entsprechender Rennwagen nach LMDh-Reglement entwickelt. Dieser soll dann GMR-001 (GMR steht für Genesis Magma Racing) heißen.

Genesis/Hyundai ist neu im Langstrecken-Motorsport. Um in dieser Disziplin aber Erfahrungen sammeln zu können, hat man sich für die Saison 2025 mit dem französischen Rennstall IDEC Sport zusammengetan. Gemeinsam wird in der European Le Mans Series (ELMS) ein Oreca 07 in der LMP2-Klasse eingesetzt. Am Steuer teilen sich Daniel Juncadella, Jamie Chadwick und Mathys Jaubert die Arbeit. Bei den 24 Stunden von Le Mans 2025 ersetzt André Lotterer den Spanier Juncadella.

«Ohne viel Erfahrung in der kommenden Saison direkt in der WEC anzutreten, war ein beängstigender Gedanke», erklärt Cyril Abiteboul (Teamchef von Genesis Magma Racing). «In der ELMS können die Fahrer ihr Talent unter Beweis stellen und sich die Chance erarbeiten, Teil des Fahreraufgebots mit dem Hypercar GMR-001 im Jahr 2026 zu werden. Darüber hinaus ist die Saison 2025 für alle, die bei Hyundai Motorsport involviert sind, eine ideale Gelegenheit, die Anforderungen und das Umfeld im Langstreckenmotorsport kennenzulernen und zu verstehen, worauf es 2026 in der WEC ankommt.»

Der Oreca 07 mit der Startnummer #18 tritt in der ELMS in einem orangenen Farbton auf. Das soll an Magma erinnern - ein Symbol für die lebendige Energie Koreas. «Wenn wir nächstes Jahr in der Hypercar-Klasse der WEC antreten, wollen wir, dass uns die Zuschauer von Beginn an zujubeln», so Abiteboul weiter. «Dazu müssen sie wissen, wer wir sind. Auch müssen sie Genesis Magma und Genesis Magma Racing kennen. In diesem Jahr wollen wir uns den Fans bei jeder Gelegenheit vorstellen. Die Rennen in der ELMS gemeinsam mit IDEC Sport sowie die 24 Stunden von Le Mans sind dafür eine ideale Gelegenheit.» Saisonstart 2025 der ELMS ist vom 4. bis 6. April auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.