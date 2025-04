6h Imola: Erste Startreihe für zwei Ferrari 499P

Antonio Giovinazzi war in der Hyperpole für das zweite Rennwochenende 2025 der FIA WEC nicht zu schlagen. Der Ferrari von Robert Kubica fährt auf Platz zwei. Pole-Position in der LMGT3-Klasse für Valentino Rossi.

Das zweite Rennwochenende der Saison 2025 in der FIA WEC steht weiterhin ganz im Zeichen von Ferrari. Nachdem die 499P bereits in allen drei freien Trainings die Bestzeit erzielt hatten, ging die Bestzeit in der Hyperpole und somit die Pole-Position ebenfalls an Ferrari. Werksfahrer Antonio Giovinazzi schaffte eine Zeit von 1:28,920 Minuten. Im Rennen startet der Italiener dann zusammen mit James Calado und Alessandro Pier Guidi.

«Es ist immer ein besonderes Gefühl, ins Cockpit eines Ferrari zu steigen und zu wissen, dass uns so viele Tifosi anfeuern. Dass wir hier in Imola vor solch einer atemberaubenden und leidenschaftlichen Kulisse zum zweiten Mal in Folge die Hyperpole holen, macht den heutigen Tag noch spezieller. Ich möchte dem Team für die herausragende Arbeit und das fantastische Auto danken. Wir sprechen oft von der perfekten Runde - und es ist schwer, sie wirklich zu erreichen, aber heute waren wir, glaube ich, sehr nah dran», meinte Giovinazzi.

Auch Rang zwei in der Hyperpole ging an einen Ferrari. Robert Kubica, der im Rennen mit Phil Hanson und Yifei Ye unterwegs sein wird, hatte letztendlich 0,758 Sekunden Rückstand. Kubica fuhr den privat eingesetzten (gelben) 499P. Das zweite Werksauto von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen wird das 6h Rennen am Sonntag vom letzten Platz der Hypercar-Klasse in Angriff nehmen, nachdem Fuoco seine schnelle Runde in der Qualifikation wegen eines Verstoßes in Bezug auf die Track Limits gestrichen bekam.

Rang drei in der Hyperpole sicherte sich der BMW M Hybrid V8 von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor. Vanthoor hatte einen Rückstand von 0,965 Sekunden. Dahinter folgte der Toyota GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa mit 1,122 Sekunden Rückstand auf Platz vier. Deren Teamkollegen Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries komplettierten die Top Fünf.

Auch in der LMGT3-Klasse ging die Pole-Position an einen Italiener. Valentino Rossi schaffte in der Hyperpole eine Zeit von 1:42,355 Minuten und sicherte sich und seinen beiden Partnern Ahmad Al Harthy und Kelvin van der Linde den ersten Startplatz in der Klasse. Das 6h Rennen in Imola beginnt am Sonntag (20. April 2025) gegen 13:00 Uhr.