Goodyear bringt neuen Slick-Reifen für LMP2-Klasse

Bei den 24 Stunden von Le Mans treten auch 2025 wieder die beliebten LMP2-Fahrzeuge an. Es ist der einzige LMP2-Auftritt in der FIA WEC. Goodyear hat nun den LMP2-Reifen erneuert - für mehr Performance und Haltbarkeit.

Die FIA WEC besteht seit 2024 bekanntlich nur noch aus zwei Klassen: Die Hypercars fahren um die Gesamtsiege und am Ende des Feldes balgen sich die LMGT3. Die einzige Ausnahme bilden die 24 Stunden von Le Mans. Dann sind mitten im Feld die LMP2 zugegen. Die kleinen Prototypen sind sonst in der European und Asian Le Mans Series sowie in der amerikanischen IMSA-Serie unterwegs. Le Mans ist ihr jährliches Saisonhighlight.

Aktuell sind für Le Mans 2025 satte 17 LMP2 eingeschrieben. Das sorgt auf jeden Fall für eine klasse Show und einiges an Rennspannung. In Le Mans (sowie auch in der AsLMS und der ELMS) ist Goodyear der LMP2-Einheitsausrüster bei den Reifen. Die amerikanische Marke hat nun einen neuen LMP2-Slick herausgebracht. Dieser soll die Performance erhöhen - genauso wie die Haltbarkeit über den Stint.

«Diese neue Spezifikation ist eine Weiterentwicklung unserer bestehenden LMP2-Slickmischung. Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit mehreren LMP2-Teams sowohl auf der Strecke als auch in Simulationen ausgiebig getestet. Ihr Input war sehr wertvoll, um die Konstruktion an die spezifischen Anforderungen von Langstreckenrennen anzupassen. Dank dieser Partnerschaft konnten wir einen Reifen entwickeln, der noch höhere Leistungsstandards erfüllt und gleichzeitig die Zuverlässigkeit bietet, die für anspruchsvolle Langstreckenrennen wie die 24 Stunden von Le Mans erforderlich ist», erklärt João Coelho (Testing & Track Support Manager bei Goodyear).

Die neue Spezifikation kommt, nachdem das aktuelle LMP2-Reglement bis 2027 verlängert wurde. Die neue LMP2-Fahrzeuggeneration soll dann 2028 ihr Debüt geben - ob das dann tatsächlich passiert, muss sich noch zeigen. Das aktuelle LMP2-Regelement wurde zur Saison 2017 eingeführt und seitdem bereits mehrmals verlängert.