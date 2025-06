24h Le Mans 2025: Die wichtigsten Zeiten und Termine

SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick auf die Zeiten und den Terminplan der diesjährigen 24 Stunden von Le Mans. Auch 2025 sind wieder einige Rahmenrennserien dabei, wie die Ford Mustang Challenge.

Es ist soweit: An diesem Wochenende (14./15. Juni) steht die 2025er Ausgabe der so legendären 24 Stunden von Le Mans auf der Agenda. Der große Langstrecken-Klassiker ist eines der größten Motorsport-Ereignisse des Jahres. Das Event in Le Mans besteht natürlich nicht nur aus dem 24-Stunden-Rennen, sondern auch aus einigen Rahmenrennserien. Diese bieten immer jede Menge Action und Spektakel. 2025 sind dies die Road to Le Mans (mit LMP3- und GT3-Boliden), die Porsche Sprint Challenge und zum ersten Mal überhaupt die Ford Mustang Challenge. Das sind die wichtigsten Zeiten der Rennwoche (alle Angaben wie immer ohne Gewähr).

Los mit der Track-Action geht es am Mittwoch (11. Juni) mit dem ersten freien Training der Porsche Sprint Challenge von 9:00 bis 9:30 Uhr. Das erste freie Training der Ford Mustang Challenge gibt es von 10:00 bis 10:45 Uhr gefolgt vom ersten freien Training der Road to Le Mans von 11:15 bis 12:15 Uhr und vom zweiten freien Training der Porsche Sprint Challenge von 12:45 bis 13:15 Uhr. Die Fahrzeuge des 24h Rennens bestreiten von 14:00 bis 17:00 Uhr das erste freie Training. Von 17:30 bis 18:15 Uhr wird das zweite freie Training der Ford Mustang Challenge absolviert. Später wird zwischen 18:45 und 19:15 Uhr (für die LMP2 und LMGT3) sowie zwischen 19:30 und 20:00 Uhr (für die Hypercars) bereits die Qualifikation für das 24h Rennen ausgetragen. In dieser Session wird entschieden, welche Fahrzeuge in die Hyperpole einziehen. Danach absolviert die Road to Le Mans von 20:30 bis 21:30 Uhr das zweite freie Training. Den Mittwoch beschließt von 22:00 bis 0:00 Uhr das zweite freie Training des 24h Rennens.

Auch am Donnerstag (12. Juni) geht es gleich schon vormittags zur Sache. Die Porsche Sprint Challenge startet von 9:00 bis 9:20 Uhr und von 9:35 bis 9:55 Uhr mit den beiden Qualifikationen. Es folgen die beiden Qualifyings der Ford Mustang Challenge von 10:30 bis 11:15 Uhr. Die Road to Le Mans absolviert ihre beiden Qualifikationen danach von 11:45 bis 12:05 Uhr und von 12:20 bis 12:40 Uhr. Das erste Rennen der Porsche Sprint Challenge steigt dann von 13:10 bis 13:55 Uhr. Das dritte freie Training zum 24h Rennen wird von 14:45 bis 17:45 Uhr angegangen. Das erste Rennen der Road to Le Mans ist dann von 18:25 bis 19:25 Uhr angesetzt. Von 20:00 bis 21:55 Uhr geht es dann mit der Hyperpole für das 24h Rennen zur Sache. Hier gibt es insgesamt vier Sessions. Wie die Hyperpole genau funktioniert, erklärt SPEEDWEEK.com in einem separaten Artikel. Letzter Programmpunkt des Tages ist das vierte freie Training zum 24h Rennen von 23:00 Uhr bis 0:00 Uhr.

Wie in den Vorjahren wird auch 2025 am Freitag (13. Juni) in Le Mans Gas gegeben. Von 9:30 bis 10:15 Uhr steht das zweite Rennen der Porsche Sprint Challenge an. Das erste Rennen der Ford Mustang Challenge gibt es von 11:00 bis 11:45 Uhr. Ansonsten gibt es am Freitag viele Aktionen in Le Mans und auch in den benachbarten Dörfern. Das Tag wird im Volksmund auch «Mad Friday» genannt und ist bei den Zuschauern extrem beliebt. In der City von Le Mans steigt ab 16:00 Uhr zudem die bunte Fahrerparade.

Am Samstag (14. Juni) geht es von 8:45 bis 9:30 Uhr mit dem zweiten Rennen der Ford Mustang Challenge los. Von 10:05 bis 11:05 Uhr folgt das zweite Rennen der Road to Le Mans. Zwischen 12:00 und 12:15 Uhr bestreiten die Fahrzeuge des 24h Rennens das kurze Warm-up. Um 16:00 Uhr erfolgt dann der ganz große Höhepunkt. Der Start zu den 24h Le Mans 2025. Das Rennende ist somit am Sonntag ebenfalls um 16:00 Uhr zu erwarten.

Das sind die Zeiten des 24h Rennens von Le Mans 2025

Mittwoch, 11. Juni

14:00 bis 17:00 Uhr - erstes freies Training

18:45 bis 19:15 Uhr - Qualifikation LMP2 und LMGT3

19:30 bis 20:00 Uhr - Qualifikation Hypercar

22:00 bis 0:00 Uhr - zweites freies Training



Donnerstag, 12. Juni

14:45 bis 17:45 Uhr - drittes freies Training

20:00 bis 20:20 Uhr - Hyperpole 1 LMP2 und LMGT3

20:35 bis 20:50 Uhr - Hyperpole 2 LMP2 und LMGT3

21:05 bis 21:25 Uhr - Hyperpole 1 Hypercar

21:40 bis 21:55 Uhr - Hyperpole 2 Hypercar

23:00 bis 0:00 Uhr - viertes freies Training



Samstag, 14. Juni

12:00 bis 12:15 Uhr - Warm-up

16:00 Uhr - Start der 24h Le Mans