Vorläufige Entrylist für 6h São Paulo 2025 bekannt

36 Fahrzeuge wurden für den fünften Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) in São Paulo/Brasilien eingeschrieben. 18 Hypercars fahren um den Sieg. Bei sieben Hypercars sind nur zwei Piloten im Cockpit nominiert.

Vom 11. bis 13. Juli 2025 gastiert die Sportwagen-WM zum fünften Saisonlauf in São Paulo/Brasilien. Dort war die WEC schon von 2012 bis 2014 unterwegs, machte dann aber eine Pause. 2024 gab es das Comeback. 2025 wird erneut auf der «Autódromo José Carlos Pace» genannten Rennstrecke in Interlagos gefahren. Nun wurde eine erste vorläufige Startliste für das Event verkündet. Diese besteht erwartungsgemäß aus 36 Fahrzeugen - 18 Hypercars und 18 LMGT3-Autos. Am selben Wochenende fährt aber auch die Formel E in Berlin - und das hat einige Auswirkungen auf die Cockpitbesatzungen für das WEC-Rennen.

So wird Toyota-Pilot Sébastien Buemi erstmals seit 2012 ein WEC-Rennen verpassen, da er in Berlin antritt. Brendon Hartley und Ryo Hirakawa teilen sich den Toyota GR010 Hybrid mit der Startnummer #8 somit alleine. Ähnlich ist es bei Peugeot. Mikkel Jensen/Paul di Resta sowie Loïc Duval/Malthe Jakobsen starten als Duos in den beiden 9X8. Denn Jean-Éric Vergne und Stoffel Vandoorne sind in Berlin im Einsatz.

Auch die beiden Aston Martin werden in São Paulo übrigens wieder mit nur jeweils zwei Piloten pro Auto auflaufen. Das sind Tom Gamble und Harry Tincknell im Valkyrie mit der Startnummer #007 sowie Alex Riberas und Marco Soerensen im Schwesterauto mit der #009. Bei Aston Martin ist dies aber nichts Neues. Denn auch in Imola und Spa-Francorchamps waren Gamble/Tincknell und Riberas/Soerensen in den beiden britischen Boliden schon als Duo am Start. Porsche setzt ebenfalls auf Duos. In den beiden Werks-Porsche 963 laufen Julien Andlauer/Michael Christensen und bzw. Kévin Estre/Laurens Vanthoor auf. Beides steht jedoch nicht in Zusammenhang mit der Formel E.

Bei BMW wird Robin Frijns (der wiederum in der Formel E fährt) in Brasilien durch Marco Wittmann ersetzt. Der Deutsche sitzt im M Hybrid V8 zusammen mit René Rast und Sheldon van der Linde. Ansonsten ist das Feld bei den Hypercars dasselbe wie bekannt: Insgesamt also 18 Hypercars, von denen aber sieben nur mit zwei Piloten besetzt sind.

Auch in der LMGT3-Klasse ist das Feld in Bezug auf die Anzahl der Fahrzeuge stabil. 18 Boliden der neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind (mit jeweils zwei Autos pro Marke) mit dabei. Im Lexus RC F LMGT3 mit der Startnummer #78 fahren in Brasilien Finn Gehrsitz und Arnold Robin wieder mit Toyota-Werksfahrer Yuichi Nakayama. Der Japaner war auch schon in Spa-Francorchamps im Lexus unterwegs.

Im Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Racing Spirit of Leman ersetzt Anthony McIntosh seinen US-Landsmann Derek DeBoer an der Seite von Eduardo Barrichello und Valentin Hasse-Clot. Im Mercedes-AMG LMGT3 #60 fahren weiter Andrew Gilbert, Lorcan Hanafin und Fran Rueda. Sie haben bereits in Le Mans zusammen im Auto gesessen. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.