Nach 24h Le Mans: Ferrari in allen WM-Wertungen vorne

Das Ferrari-Trio James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi führt nach dem Podium beim vierten Lauf der FIA WEC die WM-Gesamtwertung weiter an. Auch bei den Herstellern markiert Ferrari die Spitze.

Das vierte Rennwochenende 2025 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende zu Ende - und mit den 24 Stunden von Le Mans war es zudem das Saisonhighlight. Der Sieg beim Klassiker in Westfrankreich ging an Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye im privaten Ferrari 499P von AF Corse. Da es in Le Mans doppelte Punkte (im Vergleich zu den Standard-6h-Rennen der WEC) gibt, katapultiert sich das Trio auf Rang zwei der WM-Gesamtwertung. Mit den 50 eingefahrenen Zählern kommen Hanson/Kubica/Ye nun auf 89 Punkte.

James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi führen im Werks-499P weiterhin die Fahrer-Wertung der WEC an. Sie wurden in Le Mans Dritte und haben bislang eine recht erfolgreiche Saison. Nachdem das Trio bereits beim Saisonauftakt in Katar auf dem Podium stand, in Imola und Spa-Francorchamps gewann sowie zudem zwei Pole-Positions einfuhr, stehen derzeit 105 Punkte auf dem Konto.

Rang drei in der Tabelle belegen Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen, die im zweiten Werks-Ferrari 499P in Katar erfolgreich waren, in Imola leer ausgingen, in Spa Dritte wurden - und in Le Mans nach zunächst Rang vier nachträglich disqualifiziert wurden. Sie haben bislang 57 Punkte gesammelt.

Dahinter folgt das Toyota-Trio Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries mit 44 Zählern. Die Top Fünf komplettieren die in Le Mans zweitplatzierten Porsche-Piloten Matt Campbell, Kévin Estre und Laurens Vanthoor mit 42 Punkten.

In der Hersteller-Wertung gibt es seit 2025 eine neue Reglung, denn es werden nun zwei Autos pro Marke gezählt (im letzten Jahr war es nur jeweils das beste Auto). Es bleibt aber dabei, dass privat eingesetzte Fahrzeuge nicht punktberechtigt sind (diese haben eine eigene Wertung). Ferrari führt die Hersteller-Wertung mit 172 Punkten an. Toyota liegt mit 95 Zählern auf Platz zwei vor Porsche, die auf 84 Punkte kommen, und Cadillac mit 76 Punkten. BMW hat auf Rang fünf 64 Zähler gesammelt.

In der angesprochenen Extra-Wertung für Hypercar-Teams liegt der AF Corse-Ferrari #83 mit 138 Punkten vorne. Es folgt mit 81 Punkten der Porsche #99 von Proton Competition. Der nächste WEC-Lauf ist für den 13. Juli 2025 angesetzt. Das ist dann ein 6h Rennen auf der Strecke in Sao Paulo/Interlagos (Brasilien).