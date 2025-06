Nach 24h Le Mans 2025: Porsche spendet 600.000 Euro

Auch 2025 stand der Auftritt von Porsche bei den 24h Le Mans unter dem Motto «Racing for Charity». Die Werks-Porsche 963 drehten beim Klassiker an der Sarthe 1.159 Runden. Danach stockte Porsche die Spendensumme auf.

Wie bereits 2023 und 2024 startete Porsche auch in diesem Jahr mit drei Werks-963 bei den 24 Stunden von Le Mans. Sportlich lief es einigermaßen gut. Der 963 von Kévin Estre, Matt Campbell und Laurens Vanthoor kam nach einer starken Aufholjagd am Ende auf Gesamtplatz zwei. Noch besser lief es bei einer anderen Aktion. Denn der Hersteller aus Schwaben hatte im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans eine umfangreiche Spendenaktion initiiert. Diese hatte den Namen «Racing for Charity» und wurde bereits 2023 und 2024 durchgeführt.

Das Ganze funktionierte so: Für jede gefahrene Rennrunde der drei Werks-Porsche 963 flossen 500 Euro zugunsten der «Racing for Charity»-Aktion. Zusammengerechnet spulten die drei Werks-963 beim Rennen in Le Mans 1.159 Runden ab. Das bedeutete eine Spendensumme in Höhe von 579.500 Euro. Nun entschied Porsche jedoch, die Summe noch weiter aufzustocken und spendet sogar 600.000 Euro.

Das Geld geht an zwei gemeinnützige Organisationen. Kinderherzen retten e.V. ist ein Förderverein in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Freiburg. Der Verein hilft herzkranken Kindern aus medizinisch weniger entwickelten Ländern mit einer einmaligen Operation, damit sie fortan ein gesundes Leben führen können. Interplast Germany e.V. setzt sich im Bereich der humanitären plastischen Chirurgie ein und bietet Hilfe für Kinder und Jugendliche mit schweren Defekten beispielsweise durch Unfälle, Verbrennungen, angeborene Fehlbildungen oder nicht heilende Wunden. Dies soll die Lebensqualität der Bedürftigen erhöhen, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.