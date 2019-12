Formel 1

Tamara Ecclestone: Schmuck für 60 Mio Euro weg!

​Böse Überraschung für Tamara Ecclestone, die Tochter des langjährigen Formel-1-Promoters Bernie Ecclestone. Aus ihrem Anwesen wurde Schmuck im Wert von 60 Millionen Euro gestohlen!

Der Name Ecclestone erzeugt wieder einmal Schlagzeilen, aber dieses Mal nicht mit kernigen Aussagen des inzwischen 89 Jahre alten Bernie Ecclestone, dem langjährigen Promoter der Formel 1, sondern wegen seiner Tochter Tamara. Wie in England berichtet wird, wurde die 35jährige Tochter von Bernie Opfer eines Schmuckraubs.

Nachdem die in Mailand geborene Britin mit ihrer Familie zum Weihnachtsurlaub nach Lappland aufgebrochen war, erhielt sie die Meldung, dass in ihr Londoner Anwesen eingebrochen worden sei, dies ausgerechnet wohl am Freitag, dem 13., so um 23.00 Uhr. Beim Einbruch ist Schmuck in Höhe von 60 Millionen Euro gestohlen worden. Britische Medien sprechen von drei Eindringlingen.

Die Wohngegend von Tamara Ecclestone, ihrem Ehemann Jay Rutland und ihrer Tochter Sophia gilt als eine der sichersten von ganz Grossbritannien. Hier wohnen unter vielen Reichen mehr die Familie von Prinz Williams oder Chelsea-Fussballklubbesitzer Roman Abramovich.

Obschon die Gegend von einer privaten Wachgesellschaft beobachtet wird und das Haus von einer weiteren, mit eigenem Kontrollraum für Ecclestone, der 24 Stunden am Tag besetzt ist, schafften es die Einbrecher, sich über den Garten Zugang ins 57-Zimmer-Anwesen zu verschaffen und sich über die Tresore in den Ankleidezimmern herzumachen.



Die britischen Klatschblätter zitieren Bernie Ecclestone so: «Ich habe nicht alle Fakten, aber allein wegen der ganzen Sicherheit bin ich der Ansicht, dass es sich um ein Inside-Job gehandelt haben muss. Aber das ist nun alles Angelegenheit der Polizei.»



«Das ist eine schreckliche Sache und passierte, kurz nachdem die Familie Richtung Lappland aufgebrochen ist. Ich bin froh, dass zum Zeitpunkt des Einbruchs niemand zuhause war.»



Die Polizei hat allfällige Zeugen aufgerufen, sich zu melden. Bis Montagabend gab es keine Festnahmen.