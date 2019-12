Formel 1

Lewis Hamilton: Keine Lust auf 1 des Weltmeisters

​​Die Anhänger des sechsfachen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton sind es gewohnt, dass der Engländer mit seiner geliebten Nummer 44 ausrückt. Wieso trug er in Abu Dhabi auf einmal die 1?

2019 hat sich Lewis Hamilton seinen sechsten Fahrer-WM-Titel erkämpft. Seit Jahren fährt der Engländer mit jener Startnummer, die ihm schon im Kartsport Glück brachte, mit der 44. Die Nummer 1, welche vom Weltmeister getragen werden darf, bleibt verwaist. Aber unserem Leser Karlheiz Bader aus Hildesheim ist aufgefallen: «Auf Bildern vom GP-Wochenende in Abu Dhabi ist Lewis Hamilton mit der 1 des Weltmeisters zu sehen, wo er doch sonst immer mit der 44 fährt. Wieso hat er das getan?»

Tatsächlich: Im freien Training zum WM-Finale auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi pragte eine schwarze 1 oben auf der Fahrerzelle, weiter hinten auf der Motorabdeckung blieb jedoch die gewohnte 44 des Briten stehen (in weiss). Milde Verwirrung nicht nur bei Herrn Bader, sondern auch bei vielen anderen Formel-1-Fans, die sich fragten – wann hatten wir eigentlich letztmals Hamilton mit der 1 des Champions gesehen? Antwort: Für kurze Zeit exakt ein Jahr davon, ebenfalls in Abu Dhabi, da rückte er kurz mit einer roten 1 aus. Über eine ganze Saison jedoch, das ist schon zehn Jahre her, nachdem Lewis mit McLaren 2008 seinen ersten WM-Titel erobert hatte. Als in der Formel 1 permanente Startnummern eingeführt wurden, entschied sich Lewis für die 44.

Lewis sagte uns vor einem Jahr in Abu Dhabi zum Nummerntausch: «Ich mag die 1 eigentlich nicht auf dem Wagen. Aber das war nur für ein Training, also bedeutet es nichts. Der Grund, wieso ich das getan habe: Ich bin jetzt sechs Jahre hier. Als das Team die 1 hätte erhalten sollen, war Jenson Button mit BrawnGP Weltmeister geworden und nahm die Nummer zu McLaren mit. Wir sind jetzt fünf Mal Weltmeister geworden, aber nie stand die 1 auf dem Wagen. Ich dachte, es wäre mal für ein Training cool, sie zu zeigen. Also gibt es jetzt Bilder, welche den Silberpfeil mit der 1 zeigen, das ist schön fürs Album später.»



Und genau das war auch der Hintergrund, die 1 dieses Mal auf dem Wagen zu tragen: Für Werbeaufnahmen und auch als Stellungnahme – wir sind die Nummer 1.



Wenn wir in der Formel-1-Historie zurückblättern, dann ist es durchaus nicht ungewöhnlich, dass der Weltmeister keine 1 spazierenfährt. Es gab beispielsweise Fälle, in welchen der Champion gar nicht mehr im Feld war. Da wurde die 1 einfach nicht vergeben. So fuhren die Williams-Fahrer Damon Hill und Alain Prost in der Saison 1993 – also nach der Williams-Trennung von Nigel Mansell Ende 1992 – mit der 0 für Hill und der 2 für Prost. 1994 war der 1993er Champion Alain Prost nach seinem vierten Titel zurückgetreten, Williams ging mit der 0 für Damon Hill und der 2 für Ayrton Senna in die Saison 1994.



In den ersten Jahren der Formel-1-WM erhielt der Weltmeister überdies in der folgenden Saison nicht die 1 für den Champion, die Nummern variierten sogar von Rennen zu Rennen.



Der letzte Weltmeister, der vor Hamilton ohne die 1 in die neue Saison ging: Emerson Fittipaldi beim Argentinien-GP 1973, wo er kurioserweise die Startnummer 2 trug. Den Rest der Saison dann prangte die 1 auf seinem John Player Special-Lotus.



Fittipaldi war es auch, der als erster Fahrer überhaupt die 1 des Weltmeisters die ganze Saison lang trug – das war 1975, bei McLaren.



Kurios: Zuvor war der Brasilianer in der Formel-1-WM viermal mit der 1 ausgerückt, aber da war er noch gar nicht Weltmeister ...



Lewis Hamilton benützt weiter die 44, «weil mir die 44 einfach mehr bedeutet als die 1. Ich fuhr zu Beginn meiner Karriere mit der 44, damit habe ich meine erste Meisterschaft gewonnen, die Zahl hat eine Geschichte für mich. Die 1 ist von so vielen Piloten ausgeführt worden, von Vettel, von Schumacher, von Senna, die 44 aber nicht. Ich habe die 44 auf dem Wagen, aber ich fühle mich als Nummer 1. Das reicht mir.»



Feste Startnummern pro Fahrer sind in der Formel 1 seit 2014 zugeteilt. Die Piloten konnten sich ihre Zahl wünschen. Wenn zwei Piloten die gleiche Nummer wollten, dann erhielt Vorwahlrecht, wer sich in der WM 2013 besser platziert hatte. Die Nummer bleibt zugeteilt, bis ein Pilot seine Formel-1-Karriere beendet, erst nach drei Jahren wird sie wieder frei – falls ein Pilot zurückkehrt.



Es gibt auch Nummern, die nicht mehr vergeben werden: wie die 17 von Jules Bianchi, der 2015 an den Folgen seines schweren Unfalls in Suzuka 2014 verstarb.



Was immer wieder gefragt wird: Ist die Nummer 1 die erfolgreichste Startnummer in der Königsklasse? Antwort: Ja, das ist sie tatsächlich! Hier die erfolgreichsten Nummern in der Übersicht.



1

181 GP-Siege

Erster Erfolg: Johnnie Parsons (USA) beim Indy 500 1950

Letzter Erfolg: Sebastian Vettel (D) in Brasilien 2013

Heute verwendet von: niemandem (Lewis Hamilton hätte das Recht, die 1 zu tragen, zieht aber seine 44 vor)



5

144 Siege

Erster Erfolg: Alberto Ascari (I) in Grossbritannien 1953

Letzter Erfolg: Sebastian Vettel (D) in Singapur 2019

Heute verwendet von: Sebastian Vettel (D)



2

83 Siege

Erster Erfolg: Giuseppe Farina (I) in Grossbritannien 1950

Letzter Erfolg: Mark Webber (AUS) in Grossbritannien 2012

Heute verwendet von: niemandem



6

75 Siege

Erster Erfolg: Juan Manuel Fangio (RA) in Frankreich 1950

Letzter Erfolg: Nico Rosberg (D) in Japan 2016

Heute verwendet von: niemandem



3

62 Siege

Erster Erfolg: Wolfgang von Trips (D) in den Niederlanden 1961

Letzter Erfolg: Daniel Ricciardo (AUS) in Monaco 2018

Heute verwendet von: Daniel Ricciardo (AUS)



44

62 Siege

Erster Erfolg: Maurice Trintignant (F) in Monaco 1955

Letzter Erfolg: Lewis Hamilton in Abu Dhabi 2019

Heute verwendet von: Lewis Hamilton (GB)



8

47 Siege

Erster Erfolg: Luigi Fagioli (I) in Frankreich 1951

Letzter Erfolg: Nico Rosberg (D) in China 2012

Heute verwendet von: Romain Grosjean (F)



12

37 Siege

Erster Erfolg: José-Froilán González (RA) in Grossbritannien 1951

Letzter Erfolg: Jenson Button (GB) in Ungarn 2006

Heute verwendet von: niemandem



4

37 Siege

Erster Erfolg: Giuseppe Farina (I) in Belgien 1951

Letzter Erfolg: Lewis Hamilton (GB) in den USA 2012

Heute verwendet von: Lando Norris (GB)



11

36 Siege

Erster Erfolg: Jack Brabham (AUS) in den Niederlanden 1960

Letzter Erfolg: Giancarlo Fisichella (I) in Brasilien 2003

Heute verwendet von: Sergio Pérez (MEX)