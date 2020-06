Valtteri Bottas über Mercedes-Test: «Viel gelernt»

​Der Finne Valtteri Bottas hat mit einem zwei Jahre alten Silberpfeil einen Testtag in Silverstone absolviert. Der WM-Zweite von 2019 sagt über die Arbeit unter Corona-Schutzbedingungen: «Wir haben viel gelernt.»

Zwei Testtage investiert Formel-1-Weltmeister Mercedes-Benz, um die ganzen neuen Abläufe zu verinnerlichen – die Königsklasse arbeitet unter Schutzmassnahmen, um dem Coronavirus so wenig Angriffsfläche wie möglich zu geben. Valtteri Bottas ist mit einem 2018er Mercedes W09 in Silverstone ausgerückt, der 30jährige Finne trug ausserhalb des Rennwagens Schutzmaske so wie das ganze Team.

Wenn die Formel 1 Anfang Juli in Österreich einen Schritt zurück zur Normalität macht, dann läuft die Arbeit anders ab als früher. Es wird Schutzkleidung getragen, das Team ist geteilt in kleinere Arbeitsgruppen. So gut es geht, wird auf Abstand gegangen. Das Personal trägt Atemmasken, Handhygiene wird gross geschrieben. Das Bedecken des Gesichts ist bei der Arbeit in der Box besonders wichtig, weil hier nicht immer auf Abstand gegangen werden kann.

«Das war für das ganze Team ein überaus hilfreicher Tag», sagt der 30jährige Bottas über die Erkenntnisse aus Silverstone. «Wir alle standen monatelang nicht mehr in einer Box, zudem gibt es diese ganzen neuen Vorschriften. Es war uns wichtig, dass wir das üben.»

«Wir haben viel gelernt. Wir verstehen nun besser, wie wir in einem sicheren Umfeld effizient arbeiten können. Von den ganzen Sicherheitsvorkehrungen abgesehen war es wundervoll, wieder einen Formel-1-Rennwagen fahren zu können. Und ich kann es nicht erwarten, nach Österreich zu reisen.»

Abgesehen von der Schutzmaskenpflicht fiel auf, dass alle Mechaniker, die direkt am Wagen von Bottas arbeiteten, zusätzlich eine Schildmaske aus Plexiglas trugen. Mercedes hat ferner bestätigt, dass sämtliche, in Silverstone arbeitenden Team-Mitglieder auf den Coronavirus getestet wurden, alle sind gesund.



Nach dem ersten Tag mit dem siebenfachen GP-Sieger Bottas steigt am 10. Juni Weltmeister Lewis Hamilton ins Auto.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)