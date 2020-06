Verkürzte WM 2020: Drei Rennen in Arabien

​Formel-1-CEO Chase Carey und F1-Sportchef Ross Brawn haben ein Programm aus acht Rennen in Europa aufgestellt. Was danach folgt, ist ungewiss. Fest steht: Die WM endet in Arabien, vielleicht mit drei Grands Prix!

Wenn alles nach Plan läuft, dann fährt die Formel 1 von Anfang Juli bis in den September hinein mindestens acht Mal in Europa. Daran anschliessend waren eigentlich Rennen in Übersee geplant, aber in vielen Ländern ist nicht absehbar, wann die Corona-Pandemie so wie in Europa abebbt. Formel-1-CEO Chase Carey sagt daher: «Wir befinden uns in unerforschtem Gebiet. Wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickelt. Bis Ende Juni sollten wir schlauer sein.»

Plan B von Carey und Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn, wenn weitere Übersee-GP nicht gefahren werden: noch mehr Läufe in Europa, in Hockenheim und/oder Mugello, auch ein zweites Rennen in Monza ist denkbar.

Während der mittlere Saisonteil von Rennen in Eurasien, Asien und Amerika unklar bleibt, steht fest, wie die Formel 1 die Saison beenden will: mit Rennen in Arabien. Abu Dhabi hat klargemacht, dass sie auf ihrem teuer bezahlten Status des WM-Finales beharren. Sie haben auch verdeutlicht, dass sie an zwei Rennen auf dem Yas Marina Circuit kein Interesse haben.

Ganz anders die Situation in Bahrain: Es ist denkbar, dass hier (wie auf dem Red Bull Ring und Silverstone geplant) gleich zwei Mal gefahren wird. Vorteil dabei: Die Formel 1 könnte einmal am Tag und einmal in der Nacht fahren, zudem bietet der «Bahrain International Circuit» verschiedene Pistenvarianten.



Der ursprüngliche Grand-Prix-Kurs (15 Kurven) ist 5,417 Kilometer lang. Er wurde bei der Premiere von 2004 befahren. Ein Jahr darauf war die Piste geringfügig geändert (5,412 km), so wurde von 2005 bis 2009 sowie seit 2012 bis heute gefahren. Auf dem so genannten Langstreckenkurs (6,299 km, 23 Kurven) begann die Formel-1-WM von 2010.



Mit acht bis zehn Rennen in Europa sowie drei in Arabien, käme die Formel 1 auf bis zu 13 Rennen. Damit wäre es nicht mehr weit zum erklärten Ziel von Chase Carey von mindestens 15 Läufen – denn nur bei diesem Mindestumfang der Saison muss für die Senderechte der volle Preis bezahlt werden.





Formel-1-WM 2020 (bestätigt)

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)





Möglicher Ablauf in Arabien (unbestätigt)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Zweiter Bahrain-GP, Name unklar (BIC)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)