Überraschung bei «F1 2020»: Bottas besser als Vettel

Das Formel-1-Spiel «F1 2020» wird bald veröffentlicht. Neu dabei ist das Fahrer-Rating, das das Spiel realistischer machen soll. Und das hat Überraschungen parat.

(Fast) pünktlich zum Saisonstart der Formel 1 am 5. Juli in Spielberg kommt endlich das Codemasters-Spiel «F1 2020» in die Läden. Fünf Tage später, am 10. Juli, ist es soweit.

Mit dabei sind einige neue Features wie zum Beispiel eine «Michael Schumacher Deluxe Edition». Eine Premiere feiert das Fahrer-Rating, mit dem die Realität noch besser abgebildet werden soll.

Denn zum Spiel gehört auch ein Karriere-Modus. Spieler können als elftes Team an der Formel 1 teilnehmen, Rennen fahren und den eigenen Rennstall managen. Und einen Teamkollegen auswählen, bei dem man sich an den neuen Ratings orientieren kann.

Die Fahrer-Skills sind in vier Punkte unterteilt. Zum einen gibt es die «Erfahrung». Eine höhere Erfahrungspunktzahl hilft dabei, eine größere Anzahl von Ressourcenpunkten zu sammeln, die im Spiel wiederum zum Kauf von Auto-Upgrades verwendet werden.

Hinzu kommt die «Fahrkunst». Eine höhere Punktzahl ermöglicht effektivere Überholmanöver.

Mit mehr Punkten im Bereich «Bewusstsein» wird es weniger wahrscheinlich, dass man die Kontrolle über das Auto verliert, wenn es schwierig wird. Der Punkt «Tempo» wiederum dürfte selbsterklärend sein.

SPEEDWEEK.com zeigt die Skills der Formel-1-Fahrer für das Spiel.

Williams

George Russell: Erfahrung 52, Fahrkunst 73, Bewusstsein 78, Pace 80, Overall Rating 75

Nicholas Latifi: Erfahrung 32, Fahrkunst 60, Bewusstsein 80, Pace 64, Overall Rating 64

Haas F1

Kevin Magnussen: Erfahrung 65, Fahrkunst 79, Bewusstsein 73, Pace 83, Overall Rating 78

Romain Grosjean: Erfahrung 75, Fahrkunst 81, Bewusstsein 77, Pace 83, Overall Rating 80

Alfa Romeo-Sauber

Kimi Räikkönen: Erfahrung 98, Fahrkunst 84, Bewusstsein 91, Pace 83, Overall Rating 87

Antonio Giovinazzi: Erfahrung 47, Fahrkunst 73, Bewusstsein 70, Pace 79, Overall Rating 73

Racing Point

Sergio Perez: Erfahrung 78, Fahrkunst 91, Bewusstsein 80, Pace 86, Overall Rating 85

Lance Stroll: Erfahrung 57, Fahrkunst 86, Bewusstsein 73, Pace 83, Overall Rating 78

AlphaTauri

Pierre Gasly: Erfahrung 53, Fahrkunst 85, Bewusstsein 87, Pace 80, Overall Rating 80

Daniil Kvyat: Erfahrung 63, Fahrkunst 86, Bewusstsein 74, Pace 85, Overall Rating 80

Renault

Daniel Ricciardo Erfahrung 76, Fahrkunst 90, Bewusstsein 86, Pace 90, Overall Rating 87

Esteban Ocon: Erfahrung 54, Fahrkunst 90, Bewusstsein 79, Pace 82, Overall Rating 80

McLaren

Carlos Sainz: Erfahrung 65, Fahrkunst 88, Bewusstsein 81, Pace 84, Overall Rating 82

Lando Norris: Erfahrung 52, Fahrkunst 89, Bewusstsein 78, Pace 80, Overall Rating 79

Red Bull Racing

Max Verstappen: Erfahrung 68, Fahrkunst 94, Bewusstsein 84, Pace 96, Overall Rating 90

Alex Albon: Erfahrung 52, Fahrkunst 87, Bewusstsein 78, Pace 83, Overall Rating 79

Ferrari

Charles Leclerc: Erfahrung 56, Fahrkunst 92, Bewusstsein 82, Pace 93, Overall Rating 86

Sebastian Vettel: Erfahrung 88, Fahrkunst 89, Bewusstsein 81, Pace 94, Overall Rating 89

Mercedes

Lewis Hamilton: Erfahrung 89, Fahrkunst 93, Bewusstsein 95, Pace 96, Overall Rating 94

Valtteri Bottas: Erfahrung 71, Fahrkunst 89, Bewusstsein 99, Pace 91, Overall Rating 90