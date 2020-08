Anhörung Racing Point, Silverstone-GP im Fernsehen

In den Streit zwischen Renault und Racing Point kommt Bewegung. Am Mittwoch vor dem zweiten Silverstone-Rennen soll eine Anhörung stattfinden. Für das Rennen haben wir die TV-Zeiten zusammengestellt.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, beraten am Mittwoch in Silverstone die verantwortlichen Kommissare des Internationalen Automobilverbandes FIA über den Protest des Formel-1-Rennstalls Renault gegen Racing Point.

Ein Urteil werde allerdings frühestens in der darauffolgenden Woche erwartet, heißt es. Beide Rennställe können gegen eine Entscheidung der technischen Kommissare Berufung einlegen.

Renault hatte Protest eingelegt gegen Racing Point, es geht um den Vorwurf, Teile des 2019er Mercedes kopiert zu haben. Die Franzosen glauben, dass es einen Austausch von Daten und Design zwischen Mercedes und Racing Point gegeben hat. Renault glaubt zu wissen, dass die Bremsbelüftung des 2020er Racing Point der Lösung am 2019er Mercedes entspreche. Das wäre verboten.

Aber Racing Point-Technikchef Andy Green ist gelassen. «Wir glauben, dass wir unseren Fall sehr stark verteidigen können. Wir haben in der vergangenen Woche Dokumente an den Autosport-Weltverband FIA eingereicht, unsere Anwälte haben sich mit dieser Sache intensiv beschäftigt. Wir glauben, der Protest wird abgeschmettert, weil wir nichts getan haben, was gegen das Reglement wäre.»

Teamchef Otmar Szafnauer räumte bei RTL ein: «Wir haben uns von Mercedes inspirieren lassen - von den Langsamen ist Kopieren sinnlos.» Alle Teile, die das Reglement vorschreibt, habe man selbst gebaut, so der US-Amerikaner.

Szafnauer gibt zu: Einen Plan B gibt es nicht. «Keiner soll annehmen, dass wir einfach ins Regal greifen und eine andere Belüftung hervorzaubern. Wir haben keinen Plan B, weil unsere Bremsbelüftung reglementskonform ist. Und daher bleibt sie unverändert im Einsatz. Wir hatten unsere Pläne der FIA vorgelegt, und das Urteil jener Experten bestand darin, dass alles in Ordnung ist. Aber das nützt beim Rechtssystem der Formel 1 nichts. Denn es obliegt den Rennkommissaren, nach einem Protest die Legalität von Teilen zu beurteilen.»

