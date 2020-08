Nicht verpassen: 2. Silverstone-Rennen im Fernsehen

Das erste Rennen in Silverstone hat den Formel-1-Fans einen spannenden Schluss beschert, nun folgt bereits in dieser Woche das zweite Kräftemessen auf dem englischen Traditionskurs.

«Selbst wenn in einem Rennen alles auf ein vorhersehbares Ende hindeutet, gibt es in der Formel 1 immer wieder unerwartete Ereignisse, und der Grossbritannien-GP war ein ausgezeichnetes Beispiel dafür», schwärmt Formel-1-Sportchef Ross Brawn in seiner Rennanalyse auf Formula1.com. «Es gab einen späten Wendepunkt, in den letzten Runden wurde es richtig spannend, als sich eine Reihe von Reifenschäden ereignet haben.»

«Die Gründe dafür sind derzeit unbekannt, aber Pirelli untersucht die Schäden und sie sagen, die Ursachenforschung sollte in den nächsten Tagen abgeschlossen werden», fügt der Brite an, der selbst jahrelang an der Boxenmauer stand. Er weiss: «Mercedes stand vor einer schwierigen Entscheidung, als Valtteri berichtete, dass er starke Vibrationen verspürte.»

«Wir haben es im Laufe der Jahre oft erlebt, dass das Team vor einer schwierigen Entscheidung steht und ein größeres Problem entsteht, wenn man versucht, das Problem bis zum Ende des Rennens in den Griff zu bekommen», betont Brawn, der sich sicher ist: «Zweifelsohne wird Mercedes über die getroffene Entscheidung nachdenken und daraus lernen.»

Der 65-Jährige äussert sich auch zur Entscheidung von Red Bull Racing und Max Verstappen, den Niederländer in der zweitletzten Runde mit frischen Reifen auszustatten, damit sich dieser den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde sichern konnte – was er auch tat. «So wie es aussieht, kostete die Entscheidung, Max Verstappen zum Schluss an die Box zu holen, den Sieg, aber das konnten sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen.»

«Sobald Bottas seine Schleichgang-Runde absolviert hatte und an die Box abgebogen war, konnte Verstappen einen Boxenstopp einlegen, ohne seine Position zu gefährden. Ich weiss nicht, ob Red Bull Racing das als Vorsichtsmassnahme beschloss, weil es einen Reifenschaden gegeben hat, oder ob sie den Extra-Punkt für die schnelle Runde holen wollte, wahrscheinlich hat eine Kombination von Beidem zu dieser Entscheidung geführt», vermutet Brawn.

Und der Ingenieur erklärt: «Ich bin mir auch sicher, dass sie sich nie hätten vorstellen können, dass sich der Schaden von Bottas bei Lewis wiederholen könnte, deshalb denke ich nicht, dass sie eine schlechte Entscheidung gefällt haben. Ich denke, sie war vielmehr unglücklich, denn wie sich zeigte, hätte er das Rennen gewinnen können. Ich hätte das auch so gemacht, denn es sah nach einem Boxenstopp ohne Positionsverlust aus.»

Die letzten Rennrunden auf dem Silverstone Circuit fielen dank des Reifen-Dramas sehr spannend aus und wer noch nicht genug Action hatte, darf sich freuen. Denn welche Überraschungen das zweite Wochenende auf der britischen Traditionsstrecke hervorbringt und wie die GP-Stars auf den weicheren Reifen und mit den heissen Temperaturen, die erwartet werden, zurechtkommen, erfahren die Fans schon an diesem Wochenende. Wer nichts von der Action verpassen will, findet hier alle TV-Sendezeiten.

GP zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020 im Fernsehen

Freitag, 7. August

10.00: Sky Sport 1 – GP Grossbritannien Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

12.00–13.30: 1. Freies Training

14.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

16.00–17.30: 2. Freies Training

Samstag, 8. August

2.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

6.20: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

7.50: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 9. August

2.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

6.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Grand Prix zum 70. Jubiläum Wiederholung