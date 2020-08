2. Silverstone-GP im Fernsehen: Die Action ab Freitag

​Wegen der Coronakrise finden in Silverstone 2020 gleich zwei WM-Läufe statt, wie zuvor auch auf dem Red Bull Ring. Aber die Teams haben Sorgen: Pirelli bringt weichere Reifen, das verändert alles.

Die Formel 1 tritt zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen auf dem Traditionskurs Silverstone an. Natürlich können die Ingenieure der zehn GP-Teams auf Erfahrungswerte der vergangenen Woche zurückgreifen, aber die Ausgangslage ist anders: Denn Pirelli stellt am zweiten Silverstone-Wochenende weichere Reifen zur Verfügung.

Beim britischen Grand Prix waren die Fahrer auf den Mischungen C1 (hart, weiss markiert), C2 (mittelhart, gelb) und C3 (weich, rot) unterwegs. Nun aber verschiebt sich alles um eine Stufe. Der harte Reifen ist der C2, der mittelharte der C3 und der weiche der C4. Das bedeutet mehr Reifenverschleiss und in aller Wahrscheinlichkeit eine Rennstrategie, welche auf zwei Stopps ausgelegt ist.

Eine weitere Knacknuss für Techniker und Fahrer: Es wird wärmer. Am Freitag – wenn Dauerläufe gefahren – soll es in Silverstone mehr als dreissig Grad heiss werden, am Samstag ist fast annähernd sommerlich, am Sonntag nimmt die Regenwahrscheinlichkeit zu. Wie sich das alles entwickelt, erleben Sie online oder vor dem Fernseher.





