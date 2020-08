Red Bull-Reservist Sérgio Sette Câmara voll im Stress

Sérgio Sette Câmara und Pierre Gasly in Melbourne 2020

​Falls Max Verstappen und Alex Albon (Red Bull Racing) oder Pierre Gasly und Daniil Kvyat (AlphaTauri) ein Problem haben, würde Red Bull-Zögling Sérgio Sette Câmara einspringen – trotz Formel E in Berlin.

Vor dem abgesagten Saisonstart der Formel 1 in Melbourne Mitte März ist der Brasilianer Sérgio Sette Câmara Ersatzfahrer für Red Bull Racing und für die Scuderia AlphaTauri. In der Zwischenzeit ergatterte der 22jährige aus Belo Horizonte ein Renncockpit: Jenes von Brendon Hartley, Ex-Red-Bull-Junior und -Toro-Rosso-Pilot bei Geox Dragon Penske, in der Formel E.

Derzeit fährt die Elektroserie ein Mammutprogramm mit den letzten sechs Saisonrennen innerhalb von neun Tagen in Berlin-Tempelhof, vom 5. bis 13. August – die Rennen drei und vier am 8. und 9., wenn in der Formel 1 der zweite Grand Prix von Silverstone zum 70er-Jubiläum der Formel 1 ansteht.

Was passiert also, wenn – wie zuletzt durch Sergio Pérez’ Covid-Erkrankung gezeigt – plötzlich ein Ersatzmann mit Superlizenz gebraucht wird?

Dazu erklärt Red Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko auf Nachfrage: «Wir haben Vorrang bei Sérgio Sette Câmaras Einsätzen. Wenn wir einen Ersatzfahrer brauchen, dann muss er die Formel E sausen lassen und sofort nach England kommen.»



Das Formel-E-Debüt Sette Camaras war nicht berauschend: 22. Startplatz, nach dem Rennen weit ausserhalb der Punkteränge wegen zu hohen Energieverbrauchs disqualifiziert.