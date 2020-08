Carlos Sainz, McLaren: «Wir müssen vorsichtiger sein»

​Der Madrilene Carlos Sainz verlor beim britischen Grand Prix die Chance auf Platz 4 mit einem Reifenschaden wie an den beiden Mercedes. Der McLaren-Fahrer sagt: «Wir müssen alle vorsichtiger sein.»

Carlos Sainz wurde kurz vor Schluss des britischen Grand Prix in Silverstone um die Früchte seiner Arbeit gebracht – ein Reifenschaden vorne links bedeutete, dass die Chance auf den tollen vierten Platz im Heimrennen von McLaren dahin war.

Am zweiten Silverstone-Wochenende wird Pirelli durchs Band weichere Reifen zur Verfügung stellen. Was bedeutet dies fürs Reifen-Management? Der Madrilene sagt: «Wir werden alle ein wenig vorsichtiger sein müssen. In Sachen Haltbarkeit werden wir versuchen, eher auf der konservativen Seite zu bleiben.»

«Am vergangenen Wochenende haben wir den Reifen wirklich alles abverlangt und sie über die Grenzen hinausgetrieben, indem wir mit dem harten Reifen einen ungewöhnlich langen Einsatz gefahren haben. Wir wussten, das wird in Sachen Verschleiss knapp, dennoch hätten wir nicht mit diesen Schäden gerechnet.»

Seine Meinung zu Romain Grosjean hat Sainz nicht geändert: «Ich bleibe dabei – was war nicht akzeptabel, auch wenn er davon spricht, dass er mir genügend Raum gelassen habe.»

Die Corona-verkürzte Saison 2020 bietet für Sainz auch Chancen. Der 25jährige Spanier findet es prima, dass wir auf klassische Rennstrecken zurückkehren, wie Imola, Mugello oder den Nürburgring. «Wenn diese Pisten alter Schule gute Rennen erlauben, dann könnten Formula One Management und der Autosport-Weltverband FIA auf die Idee kommen, wieder vermehrt die früheren Kurse zu besuchen, anstelle der modernen, eher künstlichen Anlagen.»



«Ich glaube, die Fahrer werden in Mugello einen Riesenspass haben. Aber wenn wir dort, auf dem Nürburgring und in Imola keine gute Show zeigen, dann sollten wir nicht zurückkehren, denn letztlich muss das im Mittelpunkt stehen.»



In Imola werden wir auch erstmals eine Zweitagesveranstaltung haben, mit nur einem freien Training am Samstagmorgen, der Qualifikation am Nachmittag und dem Rennen am Sonntag. «Das wird eine schöne Herausforderung», sagt der WM-Sechste von 2019. «Wir werden einfach weniger Daten erhalten. Es ist auch für uns Fahrer interessant zu sehen, wie sich das auswirken wird.»