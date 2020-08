Mercedes-Benz: Valtteri Bottas für 2021 bestätigt

​Der 30jährige Finne fährt auch in der kommenden GP-Saison für Mercedes-Benz: Das Weltmeister-Team hat einen neuen Einjahres-Vertrag mit Option auf Verlängerung für die Saison 2022 unterzeichnet.

Valtteri Bottas bleibt Mercedes-Fahrer: Die sechsfachen Weltmeister haben ein neues Abkommen bestätigt, wonach der achtfache GP-Sieger mindestens bis Ende 2021 für die Marke mit dem Stern antritt.

Der gegenwärtige WM-Zweite sagt: «Ich freue mich sehr, dass ich 2021 bei Mercedes bleibe und somit auf den Erfolgen aufbauen kann, die wir gemeinsam erreicht haben. Vielen Dank an das gesamte Team und die Mercedes-Familie für ihre fortlaufende Unterstützung und das Vertrauen in mich.»

«In den vergangenen Jahren stand die kontinuierliche Verbesserung im Vordergrund und ich habe an jedem Aspekt meiner Performance gearbeitet. Ich bin überzeugt, dass ich heute so stark bin wie nie zuvor, aber ich kann die Messlatte immer noch ein Stückchen höherlegen. Mercedes verfolgt die gleiche Philosophie wie ich: Sie möchten sich ständig verbessern und sind immer hungrig nach mehr.»

«Seit ich mich als Kind in die Formel 1 verliebt habe, war es mein Traum, eines Tages Weltmeister zu werden. In diesem Jahr fahre ich um den Titel und durch meinen Verbleib bei Mercedes befinde ich mich auch im nächsten Jahr in der bestmöglichen Position, um darum zu kämpfen.»



Teamchef Toto Wolff: «Wir freuen uns sehr, dass Valtteri mindestens eine weitere Saison im Team bleiben wird. In diesem Jahr erleben wir den bislang stärksten Valtteri – sowohl mit Blick auf seine Leistung auf der Rennstrecke als auch physisch und mental. Er spielt eine sehr wichtige Rolle für unsere Mannschaftsleistung.»



«Ich bin zuversichtlich, dass wir aktuell die stärkste Fahrerpaarung in der Formel 1 haben und die Vertragsverlängerung mit Valtteri ist ein wichtiger erster Schritt, diese Stärke auch in Zukunft beizubehalten. Valtteri arbeitet hart und ist äusserst geradlinig. Er pflegt zum gesamten Team ein gutes Verhältnis – inklusive seines Teamkollegen, was nicht selbstverständlich ist, wenn beide Fahrer gegeneinander um die Weltmeisterschaft kämpfen.»