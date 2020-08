Valtteri Bottas: Mercedes-Vertrag kaum verändert

Mercedes bestätigte vor dem Start zum 2. Silverstone-Wochenende die Vertragsverlängerung mit Valtteri Bottas. Der Finne erzählte hinterher, dass sich sein Abkommen kaum verändert hat.

Während Lewis Hamiltons Vertragsverlängerung mit dem Weltmeister-Team noch auf sich warten lässt, konnte Mercedes am gestrigen Donnerstag zumindest die Einigung mit dessen Teamkollegen Valtteri Bottas bestätigen. Der WM-Zweite des Vorjahres wird demnach mindestens bis Ende 2021 für die Sternmarke auf Punktejagd gehen. Die Verhandlungen verliefen reibungslos, wie der Finne auf Nachfrage an der FIA-Pressekonferenz erklärte.

«Ich denke, diesmal lief alles ziemlich glatt ab, aber offensichtlich haben wir dieses Jahr auch besondere Umstände», betonte der 30-Jährige. «Wir hatten uns ursprünglich darauf geeinigt, bis Juni alles unter Dach und Fach zu bringen, das war aber bevor wir wussten, wie diese Saison werden würde. Weil wir bis Juni noch kein Rennen absolviert hatten, sagten wir uns: ‚Konzentrieren wir uns doch vorerst auf die ersten paar Grands Prix und dann nehmen wir die Gespräche auf.‘ Und für mich war das okay.»

«Es gab nichts wirklich Kniffliges, wir sind uns eigentlich ziemlich schnell einig geworden», offenbarte Bottas. «Es gab auch nichts, was uns abgelenkt hat, und es hat meine Leistung in den ersten paar Rennen nicht beeinflusst, weil mir das nicht im Kopf herumschwirrte, also war das richtig so», fügte er an. «Es ist natürlich schön zu wissen, was ich im nächsten Jahr tun werde. Ich habe mir nicht die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen, aber trotzdem ist es schön, dass ich mich jetzt ganz aufs Rennfahren konzentrieren kann.»

Und auf die Frage, ob sich sein Vertrag im Vergleich zum diesjährigen Abkommen stark verändert habe, verriet der achtfache GP-Sieger: «Nicht wirklich, zumindest nicht für mich. Viele Dinge wurden eigentlich direkt übernommen. Die Anwälte un die Leute, die den Papierkram erledigen müssen, hatten mehr Arbeit damit als ich, der nur eine Unterschrift unter das Ganze setzen musste. Das war also einfach.»

Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CAN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CAN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Racing Point 42

6. Renault 32

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0