Otmar Szafnauer nach Urteil: «Sehr verwirrend»

​Racing Point-Teamchef Otmar Szafnauer zum Urteil gegen seinen Rennstall: 400.000 Euro Busse und 15 WM-Punkte futsch. «Ich finde das sehr verwirrend. Es ist offen, ob wir in Berufung gehen.»

Das Hammer-Urteil gegen Racing Point ist da: Für eine gemäss FIA-Einschätzung illegal kopierte Bremsbelüftung an der Hinterachse erhält der Rennstall aus Silverstone eine Strafe von 400.000 Euro (200.000 pro Auto) und einen Abzug von 15 WM-Punkten (das trifft das Team, die Fahrer dürfen ihre Punkte behalten).

Unmittelbar vor Beginn des ersten freien Trainings hat Racing Point-Teamchef Otmar Szafnauer bei den Kollegen von Sky Stellung bezogen. Der in Rumänien geborene US-Amerikaner sagt: «Gut ist, dass im Urteil klargemacht worden ist – unser Auto entspricht dem Reglement und kann weiter so verwendet werden, wie wir es bislang getan haben.»

«Was moniert worden ist, das ist der Prozess, wie wir zu der besagten Bremsbelüftung gekommen sind, das ist Teil des sportlichen Reglements, nicht des technischen. Wir hatten die sportlichen Regeln gründlich gelesen und befanden – es gibt nichts, was gegen unser Vorgehen spricht. Andere Rennställe sind ebenso vorgegangen oder sogar noch extremer. Ich finde das sehr verwirrend. Wir sind derzeit am Beraten, ob wir gegen das Urteil in Berufung gehen.»

Der Knackpunkt in Sachen Bremsbelüftung: Das Reglement von 2019 zu 2020 wurde geändert. «Das ist das einzige Teil, das neu zu den so genannten ‚listed parts’ hinzugekommen ist, also zu jenen Teilen, welche ein Rennstall selber bauen muss. Ich war damals selber bei der Sitzung der Strategiegruppe dabei, welche diesen Schritt befürwortet hat.»

«Wir haben dann sehr früh den Prozess begonnen, das Reglement so auszulegen, wie wir es für erlaubt halten. Wir sind erstaunt, dass dieses Vorgehen nun als unerlaubt ausgelegt wird.»



«Zum Glück ist das eines jener Themen, das mit dem Reglement 2022 erledigt sein wird. Da ist noch viel spezifischer definiert, was von einem anderen Rennstall übernommen werden darf und was eben nicht.»





Formel-1-WM nach 4 Läufen

Fahrer

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 88 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 58

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 52

4. Lando Norris (GB), McLaren, 36

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 33

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, 26

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, 22

8. Lance Stroll (CAN), Racing Point, 20

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 20

10. Carlos Sainz (E), McLaren, 15

11. Esteban Ocon (F), Renault, 12

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 12

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, 10

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2

15. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri, 1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1

17. Nicholas Latifi (CAN), Williams, 0

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, 0

19. George Russell (GB), Williams, 0

20. Romain Grosjean (F), Haas, 0



Marken

1. Mercedes 146 Punkte

2. Red Bull Racing 78

3. McLaren 51

4. Ferrari 43

5. Renault 32

6. Racing Point 27 (42)*

7. AlphaTauri 13

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



*15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung