Mattia Binotto: «Vettel hat Vertrauen nicht verloren»

​Ferrari gibt weiter Rätsel auf: Sebastian Vettel verschwand in der Mittelmässigkeit und kritisierte die Renntaktik, Charles Leclerc wurde bärenstarker Vierter. Die Einschätzung von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto.

Es ist, als hätte Ferrari zwei Gesichter. Der Monegasse Charles Leclerc fuhr in Silverstone zu einem ganz starken vierten Platz, Sebastian Vettel leistete sich einen Dreher und monierte danach die Rennstrategie der Italiener. Vettel nach dem Rennen: «Wir hatten nicht den Mut, es dazu kommen zu lassen, dass Charles mich überholt, obwohl er auf einer anderen Strategie unterwegs war. Man hat es vorgezogen, mich an die Box zu rufen, um das Ganze zu umgehen, und von da an war es dann ein bisschen Quark.»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto schätzt das Geschehen auf der englischen Traditionsbahn so ein: «Gegen die Wagen von Max Verstappen und Mercedes war nichts zu machen, sie waren schneller. Aber Charles hat einen wirklich schönen Rhythmus gefunden und ein tolles Rennen gezeigt. Wenn du als Achter ins Rennen gehst, dann kannst du solch eine Leistung nicht erwarten.»

Zur Leistung von Sebastian Vettel, der letztlich nur Zwölfter geworden ist, meint der Italiener: «Vettel hat das Vertrauen nicht verloren. Es sind einfach schwierige Momente für ihn. Auch er strebte nach vorne, nachdem er sich zu Beginn gedreht hatte. Ich bin nicht der Ansicht, dass er von unserer Strategie bestraft worden ist.»

Vettel sieht das offenbar anders. Er maulte nach dem Grand Prix am Funk: «Ihr wisst, dass ihr es vermasselt habt.» Binotto dazu: «Er wäre auch so Zwölfter geworden.»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand nach 5 von 13 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung