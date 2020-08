Spanien-GP im Fernsehen: Heute geht die Action los!

Die Formel-1-Stars schliessen die zweite Serie von aufeinanderfolgenden Rennen dieses Wochenende mit dem Spanien-GP in Barcelona ab. Alle TV-Zeiten zum sechsten Kräftemessen der Saison gibt’s hier.

Im jüngsten Grand Prix in Silverstone, dem GP zum 70-jährigen Jubiläum der Formel 1, setzte sich zum ersten Mal in diesem Jahr ein Fahrer durch, der nicht in einem Mercedes sitzt: Red Bull Racing-Star Max Verstappen nutzte die Gunst der Stunde und holte sich den ersten Platz vor den beiden Sternfahrern, womit er in der WM-Tabelle auf den zweiten Platz hinter Titelverteidiger und Leader Lewis Hamilton vorrücken durfte.

Der Niederländer will auch in Barcelona das Bestmögliche erreichen, und er weiss: Das Reifenmanagement ist der Schlüssel zum Erfolg. «Es hat auch mit der Vorbereitung im Training zu tun», betonte der 22-Jährige am gestrigen Donnerstag. «Mit der Zeit spürst du, wann du attackieren kannst und wann du die Reifen schonen musst.»

Die Reifen stehen auch bei Mercedes. Denn sowohl Valtteri Bottas als auch Lewis Hamilton bekundeten im zweiten Silverstone-Kräftemessen grosse Probleme mit den Reifen, die Blasen warfen. «Es wäre dumm anzunehmen, dass dies ein Einzelfall bleibt. Wir müssen vielmehr damit rechnen, dass uns dies erneut blühen kann, vielleicht schon im Spanien-GP», warnte Andrew Shovlin.

Der leitende Mercedes-Ingenieur an der Rennstrecke erklärte: «Derzeit versuchen wir sicherzustellen, dass die Hinterreifen weniger aufheizen. Denn die Blasen sind eine Folge von Überhitzung.» Ob das den Silbernen gelingt und wie der Rest des Formel-1-Feldes ins sechste Rennwochenende des Jahres startet, können die Fans im Fernsehen live mitverfolgen. Die wichtigsten Sendezeiten zum Wochenende in Spanien gibt’s hier.

Spanien-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 14. August

7.00: Sky Sport 1 – Jubiläums-GP Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Jubiläums-GP Wiederholung

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training

23.00: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 15. August

1.45: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

7.20: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.50: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

15.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 16. August

1.45: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

8.10: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

14.00: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 1 – Vorberichte zum Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

16.55: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.05: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

20.00: Sky Sport 1 – Spanien-GP Wiederholung

Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0

* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung