Toto Wolff (Mercedes): Zweifel vor Barcelona-GP

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem Grossen Preis von Spanien: «In England wurden wir von Red Bull Racing fair geschlagen. Es zeigt sich, dass Hitze für uns eine besondere Herausforderung ist.»

Beim Jubiläums-GP der Formel 1 in Silverstone hat Mercedes die erste Saisonniederlage einstecken müssen: Lewis Hamilton und Valtteri Bottas kämpften mit Reifenproblemen, Max Verstappen eroberte mit seinem Red Bull Racing-Honda überzeugend den Sieg.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte ohnehin Zweifel, dass die Siegesserie mühelos fortgesetzt würde: «Der 70th Anniversary Grand Prix war eine gute Erinnerung daran, wie unvorhersehbar und fordernd unser Sport ist und wie schwierig es ist, ein Rennen zu gewinnen. Man muss absolut alles auf den Punkt bekommen, um seine Konkurrenten zu bezwingen – und das ist uns am vergangenen Wochenende nicht gelungen.»

«Wir waren im Qualifying schnell, aber die Punkte werden erst am Sonntag vergeben, und da hatten wir zu kämpfen. Red Bull Racing hat uns fair und klar geschlagen, davor müssen wir den Hut ziehen.»

«Unser Team hat schon immer seine grössten Stärken dann gezeigt, wenn schwierige und unerwartete Herausforderungen auftauchten. Mit Blick auf die Blasenbildung an unseren Reifen waren wir im Feld deutlich die Ausnahme, und es war wichtig, den genauen Grund dafür zu finden und Möglichkeiten auszumachen, dies zukünftig zu mildern. Wir haben die vergangenen Tage damit verbracht, das Problem besser zu verstehen und Wege zu finden, wie wir es in Zukunft angehen können.»



«Jetzt geht es nach Barcelona, auf eine Strecke, die wir besser als jeden anderen Kurs im Rennkalender kennen. Normalerweise fahren wir dort jedoch bei den Wintertests und beim Europa-Auftakt im Frühjahr. Dieses Mal erwarten uns Sonnenschein und die spanische Sommerhitze von jenseits 30 Grad Lufttemperatur. Unsere relative Performance schien bei etwas kühleren Bedingungen stärker zu sein. Entsprechend wird die Hitze definitiv eine grössere Herausforderung darstellen. Wir sind gespannt darauf, wieder auf dieser Strecke zu fahren und herauszufinden, ob wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben.»





Grand Prix zum 70. Jubiläum in Silverstone 2020

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19:44,062h

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +11,080 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +17,826

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,536

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +29,289

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +39,146

7. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +42,538

8. Esteban Ocon (F), Renault, +55,951

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1:04,773 min

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:05,544

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:09,669

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1:10,642

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:13,370

14. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:14,070

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Stand Fahrer nach 5 von 13 Rennen

1. Hamilton 107 Punkte

2. Verstappen 77

3. Bottas 73

4. Leclerc 45

5. Norris 38

6. Albon 36

7. Stroll 28

8. Sergio Pérez (MEX) 22

9. Ricciardo 20

10. Ocon 16

11. Sainz 15

12. Gasly 12

13. Vettel 10

14. Hülkenberg 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Russell 0

20. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 180

2. Red Bull Racing 113

3. Ferrari 55

4. McLaren 53

5. Racing Point 41 (56)*

6. Renault 36

7. AlphaTauri 14

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung